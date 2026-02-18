La Penya se dirige a Valencia para disputar este jueves su partido más importante de la temporada: los cuartos de final de la Copa Endesa ante los anfitriones, el Valencia Basket de Pedro Martínez. Hace apenas dos semanas, los de Miret se impusieron al conjunto taronja en el Olimpic, pero el torneo del K.O. es otra historia: aquí, ganar significa seguir adelante, y perder, despedirse y volver a casa.

Joventut llega con ilusión y conoce la manera de vencer a Valencia

El partido que dará inicio a la Copa ACB en Valencia promete duelos de alto voltaje: Pedro Martínez frente a Dani Miret, Ricky Rubio contra Jean Montero, Jaime Pradilla frente a Ante Tomic, y también será un reencuentro especial para jugadores de Valencia que surgieron en la cantera de la Penya, como Isaac Nogués o Xabi López-Arostegui.

Valencia Basket saltará al Roig Arena como anfitrión, consciente de que ningún equipo organizador ha levantado la Copa desde 2002, cuando lo logró el Baskonia. Solobasket habló el pasado lunes con Michael Ruzic y Lude Håkanson, quienes coincidieron en que la clave para superar los cuartos de final estará en dominar el rebote, mantener una defensa sólida y controlar el ritmo impuesto por Miret en el plan de partido. Ambos señalaron además que el partido de hace dos semanas tiene poca relevancia y que, esta vez, la presión recae sobre Valencia Basket.

Sin noticias del nuevo fichaje en la Penya

“Veo complicado contar con un nuevo fichaje antes de la Copa. No pienso en reforzar el equipo, sino en confiar al máximo en los jugadores que ya tenemos. El 90 % de nuestras opciones de ganar el jueves depende de ellos. Si no llega ningún refuerzo, que no sea una excusa: con esta plantilla, la ilusión es llegar lo más lejos posible”, explicó Dani Miret en el Media Day.

Jabari Parker sigue siendo el gran objetivo de las oficinas dirigidas por Jordi Martí, aunque todo apunta a que cualquier posible refuerzo no llegaría hasta el duelo del 8 de marzo contra Coviran Granada o el partido del 10 ante Würzburg en la Basketball Champions League.