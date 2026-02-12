Pocos problemas se le pueden sacar a un Valencia Basket que compite a la perfección tanto en ACB como en Euroliga. Sin embargo, hay algunos aspectos del juego que deben mejorarse y que pueden ser clave en partidos igualados y decisivos hasta el último minuto. Uno de ellos son los tiros libres, y Pedro Martínez ha hablado sobre este debe del equipo taronja.

Pedro Martínez zanja los problemas con los tiros libres

Valencia Basket mostró en la pasada jornada de la ACB uno de sus debes a mejorar esta temporada: los tiros libres. Ante Joventut Badalona, los de Pedro Martínez firmaron un preocupante 8 de 20 (40 %), una cifra muy baja para un partido que terminó decidiéndose por solo 3 puntos (90-87). Este mal dato no es un hecho aislado, ya que en la ACB el equipo ocupa el 17º puesto con un 71,4 %, mientras que en Euroliga es último con 73,6 %, números que lo colocan entre los peores equipos de la competición en esta faceta clave.

Preguntado por este asunto en la previa del próximo compromiso de Euroliga contra ASVEL, Pedro Martínez restó dramatismo a la situación y apeló a lo mental y a lo colectivo: “El acierto y el desacierto son contagiosos. Cuando uno falla, el siguiente tiene más presión”. El técnico insistió en que no se trata de un problema estructural y que poco se puede practicar, dejando una anécdota curiosa sobre su padre: “No somos tan malos y no es algo que podamos entrenar. Mi padre me decía siempre: hazles tirar mucho durante la semana. Pero los tiros libres son imposibles de entrenar y de encontrar la misma situación que en un partido”.

La dificultad de Valencia Basket ante ASVEL

El partido ante ASVEL se presenta mucho más exigente de lo que indica la clasificación. Aunque el conjunto francés llega como colista, su nivel competitivo ha crecido en las últimas jornadas y ha estado muy cerca de ganar a rivales de primer nivel. Valencia Basket es consciente de que no puede relajarse ante un equipo que compite bien, y así lo ha explicado Pedro Martínez: “Es un equipo que hace las cosas muy bien y, evidentemente, está en la parte de abajo, pero también el Anadolu y la semana pasada nos ganó”.

En ese sentido, el técnico ha insistido en huir de cualquier exceso de confianza y ha dejado claro que nadie espere un partido cómodo. Ha recordado que en esta competición no hay partidos sencillos y que, si el equipo no está serio, no le alcanzará para ganar. Además, el partido de ida estuvo igualado hasta el final y ganó Valencia Basket por 77-80, tan solo tres puntos de diferencia.

¿Cuándo y dónde es el Valencia Basket vs ASVEL Villeurbanne?

El Valencia Basket–ASVEL Lyon-Villeurbanne, correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga, se juega este jueves 12 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena. El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus, plataforma que posee los derechos de la competición.