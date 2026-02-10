Valencia Basket afronta una nueva jornada de Euroliga en casa ante un rival que, a priori, puede parecer asequible por su posición en la clasificación, pero que llega reforzado por un reciente fichaje que ha caído de pie y se ha convertido en uno de los líderes del equipo en apenas unos partidos. Los de Pedro Martínez deberán mejorar en varios aspectos del juego para frenar a esta pieza clave del ASVEL.

El impacto de Braian Angola en la Euroliga con ASVEL Villeurbanne

Desde su llegada al ASVEL Villeurbanne procedente del Gran Canaria, Braian Angola ha mostrado un impacto inmediato en el equipo francés. En sus primeros tres partidos, ha promediado 19,3 puntos, 4,3 rebotes y 4,3 asistencias por encuentro, destacando especialmente su eficiencia en tiros libres con un 88,8% de acierto (24/27).

Su mejor actuación llegó contra el Olimpia Milano en Euroliga, donde anotó 23 puntos y capturó 5 rebotes, liderando al equipo en un intento de remontada que finalmente se quedó a un punto de la victoria. Además, Braian Angola demostró su capacidad para asumir responsabilidades en momentos decisivos: en el último cuarto del partido contra el cuadro italiano anotó 12 de sus 23 puntos totales.

La amenaza que puede suponer Braian Angola para Valencia Basket

El nivel de Braian Angola ante rivales de alto nivel, y sobre todo su historial reciente frente a equipos españoles, muestra que puede ser un verdadero dolor de cabeza para Valencia Basket. En su debut europeo contra el Barça Basket, el jugador colombiano sumó 16 puntos, 5 asistencias y 27 de valoración en apenas 19 minutos, liderando a ASVEL para mantenerse competitivo hasta el final.

Estos números reflejan su capacidad para anotar con facilidad, combinando lanzamiento exterior y penetraciones, lo que lo convierte en un jugador difícil de defender y una de las grandes amenazas del ASVEL. Valencia Basket tendrá que confiar en sus hombres de perímetro, como Brancou Badio, Jean Montero y Omari Moore como principales defensores directos, y, en caso de necesidad de ayuda, podrían sumarse Kameron Taylor o Josep Puerto para presionarlo en penetraciones y tiros exteriores.

Los últimos partidos de Braian Angola antes de enfrentar a Valencia Basket