Valencia Basket está rindiendo y compitiendo bien tanto en la ACB como en la Euroliga, aunque hay aspectos del juego que el equipo debe mejorar si quiere luchar por objetivos importantes en ambas competiciones. Los de Pedro Martínez, que perdieron ante la Penya por 90-87, se vieron condenados por un porcentaje muy bajo en una faceta que debería ser crucial en partidos igualados.

Valencia Basket condenado en ACB por los tiros libres

Valencia Basket cayó en la última jornada de la ACB contra Joventut Badalona, en un partido que puede servir de ensayo de cara a los cuartos de final de la Copa del Rey. A pesar del cansancio acumulado por la doble jornada de Euroliga, los de Pedro Martínez compitieron bien, pero hubo un aspecto del juego que condenó a los taronja.

La falta de acierto desde la línea de tiros libres, con tan solo 8 de 20, es decir un pobre 40 %, sentenció el encuentro a favor de los verdinegros. Por su parte, Joventut Badalona convirtió 18 de 25 intentos, logrando un 72 % de efectividad. Esa diferencia en la línea de personal resultó determinante, especialmente en los minutos finales, donde los errores de Valencia Basket impidieron acercarse o forzar la prórroga.

Los tiros libres: el aspecto a mejorar de Valencia Basket

Una de las facetas en las que Valencia Basket todavía debe mejorar claramente es la efectividad desde la línea de tiros libres. En Euroliga, el equipo se sitúa en el último lugar de la clasificación con un 73,6 %, mientras que en la ACB ocupa el 17º puesto con un 71,4 %. Aumentar estos porcentajes podría inclinar la balanza a su favor en partidos ajustados.

Si analizamos a nivel individual, se observa una gran disparidad en la plantilla: jugadores como Brancou Badio (91 %), Jean Claudio Montero (90 %) y Xabi López-Arostegui (86 %) convierten sus tiros con mucha consistencia, mientras que otros como Jaime Pradilla (67 %), Nate Reuvers (68 %) u Omari Moore (76 %) muestran porcentajes menos fiables en situaciones de presión.

Los mejores jugadores de Valencia Basket en tiros libres