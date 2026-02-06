Valencia Basket cuenta con varios jugadores que brillan con un rendimiento estelar y atraviesan un momento de forma óptimo. Sin embargo, también hay otros que, aunque no acaparan los focos, están rindiendo a gran nivel. Uno de ellos, que ha sido objeto de críticas a lo largo de la temporada, ha mostrado una clara mejoría en la Euroliga en sus últimos partidos.

La mejoría evidente de Neal Sako en Valencia Basket

Neal Sako ha mostrado una clara mejora en sus últimos partidos de Euroliga, consolidándose como una pieza importante en el juego interior del equipo. Frente a Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes y Maccabi Tel Aviv, el francés se ha mostrado más fiable en el rebote y en la defensa, contribuyendo a que el equipo mantenga su intensidad durante los tramos más complicados del partido.

En estos tres encuentros, Sako ha registrado 8 puntos y 8 rebotes frente a Hapoel Tel Aviv, 9 puntos y 7 rebotes ante Anadolu Efes, y 12 puntos y 8 rebotes contra Maccabi Tel Aviv, mostrando buena participación cada vez que está en pista. Su rendimiento lo ha convertido en un interior de referencia que ha aumentado sus minutos en la rotación de Pedro Martínez.

Los aspectos a mejorar de Neal Sako en Valencia Basket

Aunque su mejora es evidente y los números lo reflejan, Neal Sako todavía debe trabajar en ciertos aspectos de su juego, especialmente en la finalización cerca del aro y en los tiros libres. Su eficacia ofensiva disminuye cuando penetra sin apoyo o recibe el balón en situaciones de uno contra uno a corta distancia, y perfeccionar estas acciones podría aumentar significativamente su impacto en el equipo.

En su etapa en ASVEL Villeurbanne durante la temporada 24-25, Sako promedió 9 puntos, 6,2 rebotes y 0,8 asistencias por partido, con un 68,1% en tiros de dos y un 57% en tiros libres, demostrando buen rendimiento ofensivo. En la campaña 25-26 con Valencia Basket, sus números han bajado a 4,4 puntos, 3,5 rebotes y 0,6 asistencias por partido, con un 55,4% en tiros de dos y un 46,3% en libres, reflejando la necesidad de recuperar consistencia para ser más decisivo.

Los números de Neal Sako en Euroliga