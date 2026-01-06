Con la temporada NBA ya en marcha, la liga comienza a marcar dos realidades: mientras algunos equipos pelean por el campeonato, otros parecen enfocados en la lotería del Draft 2026. Entre ellos destacan los Indiana Pacers y Washington Wizards, que han arrancado el curso con resultados muy flojos. Para estas franquicias, al menos, el próximo Draft se perfila como una oportunidad llena de talento con potencial estelar.

¿Cuándo será el Draft NBA 2026?

El Draft de la NBA 2026 marcará la 80.ª edición en la historia de la liga. La primera ronda está prevista para el jueves 25 de junio, tras la conclusión de las Finales, mientras que los treinta seleccionados de la segunda ronda se darán a conocer al día siguiente. El orden del Draft se definirá en mayo mediante la lotería, que incluye a los 14 equipos que no logren clasificarse para los Playoffs.

La batalla por el número 1 del Draft 2026

Tres talentos llevan meses disputándose el honor de ser el sucesor de Cooper Flagg como número uno del Draft NBA 2026. Darryn Peterson, de Kansas, quizá el prospect que más recuerda a Kobe Bryant o Kevin Durant en cuanto a proyección, AJ Dybantsa, de BYU, y Cameron Boozer, de Duke, buscan firmar la mejor temporada como freshmen en la NCAA para llegar a lo más alto del Draft.

La clase de 2026 llega cargada de talento y ya se perfila como una de las más esperadas en la historia de la NBA, sin que exista un claro favorito para liderar las 60 selecciones del Draft. En los últimos días, Darryn Peterson, alero de Canton, Ohio, parece estar tomando cierta ventaja, promediando 20,6 puntos y cuatro rebotes con los Jayhawks de Kansas.

Los españoles con posibilidades en el Draft NBA 2026

El gran misterio del Draft 2026 será si algún jugador español logra recoger el testigo de Hugo González, el último en ser elegido en la NBA. Aday Mara se ha convertido en el nombre más comentado en los últimos mocks desde Estados Unidos, mientras firma una temporada destacada con los Wolverines de Michigan. De hecho, el pívot aragonés podría incluso convertirse en el primer español en proclamarse campeón de la NCAA.

Otros nombres que aparecen como posibles selecciones incluyen a Mario Saint-Supéry, base de Gonzaga, aunque su proyección apunta más al Draft NBA de 2027, y al alero senior Baba Miller, de los Bearcats de Cincinnati, quien está promediando un sólido doble-doble en puntos y rebotes.

Jugadores españoles posibles

Aday Mara (Michigan) – pick 15 al 30

(Michigan) – pick 15 al 30 Sergio de Larrea (Valencia Basket) – final primera ronda o inicio de la segunda

(Valencia Basket) – final primera ronda o inicio de la segunda Mario Saint-Supéry (Gonzaga) – segunda ronda

(Gonzaga) – segunda ronda Baba Miller (Cincinnati) – segunda ronda

Jugadores con pasado ACB con opciones

Además de la posible selección de jugadores españoles entre los 60 picks, otros prospects con pasado en la ACB —algunos incluso formados en canteras españolas— podrían entrar en el Draft NBA 2026. Algunos de ellos juegan actualmente en universidades de la NCAA, mientras que otros compiten en distintas ligas durante la temporada 2025-26.

Players con pasado ACB

Dame Sarr (Italia, Duke)

(Italia, Duke) Karim López (México, NZ Breakers)

(México, NZ Breakers) Michael Ruzic (Croacia, Joventut Badalona)

(Croacia, Joventut Badalona) Malique Lewis (Trinidad y Tobago, Melbourne)

(Trinidad y Tobago, Melbourne) Thijs de Ridder (Bélgica, Virginia)

(Bélgica, Virginia) Mitar Bosnjakovic (Serbia, Real Madrid)

(Serbia, Real Madrid) Rubén Prey (Portugal, St. John’s)

Mock Draft Solobasket