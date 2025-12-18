La cantera del Real Madrid sigue exportando talento rumbo a la NCAA. El ejemplo más reciente es Egor Demin, el escolta ruso que dejó la cantera blanca para jugar en BYU, terminar siendo elegido en primera ronda del Draft y convertirse en jugador de los Brooklyn Nets. Ahora, todas las miradas se centran en los Tar Heels de North Carolina, donde un canterano del Madrid brilla en su temporada junior.

Henri Veesaar explota en North Carolina

El pívot estonio comenzó su aventura en Arizona tras su etapa en el Real Madrid, mostrando buenos números en su año sophomore. Sin embargo, su salto de los Wildcats a North Carolina ha supuesto la verdadera explosión de Henri Veesaar en la NCAA, promediando 17 puntos, nueve rebotes y dos asistencias con los Tar Heels, dirigidos por Hubert Davis.

Henri Veesaar se ha convertido en la pieza clave de North Carolina junto al freshman Caleb Wilson. Su llegada a la universidad donde Michael Jordan dio sus primeros pasos ha atraído la atención de numerosos scouts de la NBA. El estonio ha firmado actuaciones destacadas, como los 26 puntos ante East Tennessee State el 17 de diciembre, mantiene dobles dígitos en anotación en todos los encuentros y ya ha registrado cinco dobles-dobles en lo que va de temporada con los Tar Heels.

Henri Veesaar decidió abondonar la cantera del Real Madrid tras ganar la Euroliga Junior en la temporada 2020-21, aceptando la oferta de Arizona, universidad que esta temporada incorporó a Sidi Gueye, quien no ha tenido protagonismo en este primer mes y medio de competición NCAA. El estonio llegó al Real Madrid en 2019, con 15 años, junto a Izan Almansa, tras destacar en el Europeo U16 con Estonia, donde promedió 7,6 puntos y 6,7 rebotes.

¿Henri Veesaar y Caleb Wilson rumbo a la NBA?

Todo apunta a que Caleb Wilson será elegido en puestos de lotería del Draft NBA 2026, pero North Carolina también observa a Veesaar como un posible candidato (estaría situado a final de la primera ronda), tras un inicio de temporada espectacular tanto a nivel individual como colectivo. Los Tar Heels lideran la ACC con un balance de 10-1, con victorias destacadas ante Kentucky y Georgetown, mientras se preparan para los duelos de conferencia de las próximas semanas.

Henri Veesaar sorprendió al cambiar Arizona por North Carolina durante la offseason de la NCAA. Nadie lo veía como opción para el Draft NBA 2026, pero sus actuaciones lo colocan ya en consideración para finales de primera ronda. Su capacidad para anotar en el poste bajo, su evolución y su impacto en ambos extremos del campo lo convierten en un prospect a seguir de cerca. Comparado con Isaiah Hartenstein de OKC, Veesaar podría seguir los pasos de Egor Demin, otro canterano del Real Madrid, y convertirse en el próximo en dar el salto a la NBA.