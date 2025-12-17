Todo está listo en L’Hospitalet de Llobregat para acoger una nueva edición del prestigioso torneo junior, que reunirá a ocho de los principales equipos europeos de la categoría, con la NBA mirando de manera directa. Del 18 al 20 de diciembre, el CEM L’Hospitalet Nord será el escenario de la 46ª edición del campeonato, con el Real Madrid de Javi Juárez defendiendo el título ante potencias como el Barça Basket de Álvaro Salinas, Baskonia o el KK Mega, gran referente del baloncesto formativo en Serbia y en toda Europa.

Los cuatro jugadores a seguir del Torneo Junior Ciutat de L’Hospitalet

Mohamed Dabone – Barça Basket

El Barça Basket partirá con la etiqueta de gran favorito del torneo, encuadrado en el grupo B junto a KK Mega, Baskonia y Joventut Badalona. A la espera de confirmar la participación de Kusturica —presente recientemente en el duelo de Euroliga ante París Basketball—, todas las miradas estarán puestas en Mohamed Dabone. El pívot, señalado desde hace tiempo como uno de los grandes talentos de la cantera azulgrana y posible futuro pick one del Draft de la NBA, buscará asumir un papel protagonista en el principal torneo junior de España, tras tres meses de competición 25-26 en los que ha sumado minutos con distintos equipos formativos del Barça Basket.

Joaquim Boumtje Boumtje – Barça Basket

Es otro de los grandes referentes de la cantera del Barça Basket junto a Dabone, Sayon Keita y Nikola Kusturica. Mientras Dabone pertenece a la generación de 2011, Boumtje Boumtje, del 2009, lleva dos temporadas brillando en la cantera azulgrana, e incluso fue seleccionado con el Team USA en categorías inferiores en octubre. Ahora, su objetivo es destacar en un escenario como el Ciutat de L’Hospitalet, frente a rivales de gran nivel en la categoría. Su desempeño no solo será clave para el éxito del Barça en el torneo, sino también de cara a futuras grandes citas como el ANGT o los campeonatos de España a final de temporada.

Egor Amosov – Real Madrid

Los actuales campeones del torneo saldrán con la intención de revalidar el título. Javi Juárez, junto a Nicolás Fernández y Agustín Núñez, ha configurado una plantilla llena de talentos de la cantera del Real Madrid. Entre ellos destacan Grinvalds, Kutluay, Diarra, Frolov y Egor Amosov, uno de los nombres más destacados de estos primeros meses de competición. El jugador ruso, llegado durante el verano, se ha consolidado como jugador clave en la Liga U22 y ahora busca brillar en el torneo de L’Hospitalet. El conjunto blanco competirá en el grupo A junto a los anfitriones, CB L’Hospitalet, además de Valencia Basket y Zalgiris.

Juom Maker Bol – Baskonia

Es la gran referencia de la cantera de Baskonia, y su futuro podría pasar por la NCAA. Por ahora, brilla en Tercera FEB con el filial gasteiztarra —Baskonia no participa en la Liga U22—, y en su último partido firmó 31 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. Maker Bol ha formado un gran tándem junto a Stefan Joksimovic, de Eslovenia, y buscará ser un jugador diferencial en la plantilla que Joan Braulio ha preparado para el torneo Ciutat de L’Hospitalet.

Otros nombres a seguir del Ciutat de L’Hospitalet

Jan Cerdan – Barça Basket (2010)

Fabian Kayser – Real Madrid (2009)

Diego Niebla – Joventut Badalona (2008)

Saba Merebashvili – Joventut Badalona (2008)

Lun Jarc – KK Mega (2009)

Vuk Danilovic – KK Mega (2008)

Javier Viguer – Valencia Basket (2008)

Ignas Stombergas – Zalgiris (2008)

Mate Khatiashvili – Baskonia (2008)