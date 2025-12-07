Xavi Pascual ha arrancado con paso firme en su segunda etapa al frente del banquillo del Barça Basket. El técnico suma un sólido 3-1 y, sobre todo, ha dejado claro que con la misma plantilla es capaz de proponer variantes interesantes a partir de una defensa muy sólida, encajando solo 73 puntos de media en estos cuatro primeros encuentros. Aun así, la posibilidad de incorporar algún refuerzo sigue sobre la mesa, y Joan Laporta fue contundente al pronunciarse sobre ello.

Joan Laporta y el Barça Basket: “Quizás ahora no es el momento de hacer inversiones”

El presidente del FC Barcelona se pronunció en un Foro de La Vanguardia sobre la posibilidad de reforzar la sección de baloncesto. Laporta dejó claro que, a día de hoy, el club no valora realizar ningún movimiento en el mercado. “Esto es ingeniería fina. Tenemos un tope de 91 millones y tenemos avalados 99. No está previsto hacer nuevas incorporaciones”, expresó el mandatario azulgrana.

Laporta apuntó que solo un escenario realmente excepcional podría cambiar la planificación actual. “Si hubiera un descalabro, encontraríamos la fórmula para actuar, pero es un proyecto a tres años y él podrá moldearlo a su imagen”, señaló en referencia a los fichajes del Barça Basket y la llegada de Xavi Pascual. También será clave ver cómo afronta el club el mercado de invierno en el primer equipo de fútbol dirigido por Hansi Flick, así como la posibilidad de incorporar a algún agente libre procedente de la NBA durante enero o febrero antes del cierre de mercado.

Xavi Pascual y la búsqueda de la mejor versión de cada jugador

Desde su regreso al Barça Basket hace unas semanas, Xavi Pascual no cerró la puerta a acudir al mercado si surge un perfil capaz de aportar desde el primer día. Sin embargo, dejó claro que su prioridad es exprimir al máximo el potencial del actual roster para competir por todos los títulos.

Los despachos liderados por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández siguen explorando posibles opciones en el mercado, pero las declaraciones de Joan Laporta enfrían cualquier incorporación durante diciembre. Habrá que esperar a 2026 para ver si el técnico catalán puede recibir algún refuerzo o si las decisiones de mayor calado quedan reservadas para la próxima offseason.

