Pau Gasol fue seleccionado en el pick 3 del Draft NBA 2001 por los Atlanta Hawks, antes de ser traspasado a los Memphis Grizzlies esa misma tarde. Hasta la fecha, sigue siendo el español mejor situado en la historia del Draft, pero varios medios especializados ya señalan a un nuevo talento nacional como uno de los grandes prospects a seguir de cara al Draft de 2029, con posibilidades de dar el salto a la NBA entre los cinco primeros elegidos de aquel mock.

Jan Cerdán: el fenómeno del Barça Basket que apunta alto

Aunque muchos ojos están puestos en prospects como Mohamed Dabone, Nikola Kusturica, Sayon Keita o Joaquim Boumtje Boumtje de la cantera azulgrana, Jan Cerdán se perfila como uno de los tres mejores jóvenes de cara al Draft NBA 2029. El alero cadete del Barça Basket se ha convertido en una de las grandes perlas de la cantera blaugrana, compitiendo tanto en el equipo cadete como en el junior preferente, y sumando ya cinco partidos con el filial en la Liga U22.

Seleccionado en el mejor quinteto de la Minicopa de Málaga 2024 junto a Mohamed Dabone, Jan Cerdán destaca por un talento espectacular que podría convertirlo en uno de los españoles más destacados de la próxima década. Capaz de aportar anotación en múltiples rangos y mostrar una evolución defensiva notable, el joven catalán se perfila como uno de los prospects a seguir para la NBA, a la espera de decidir si dará el salto a la NCAA cuando finalice su etapa como junior. Todo indica que es uno de los canteranos en los que Xavi Pascual deposita mayor confianza para el futuro.

Top5 del Draft de la NBA de 2029

Jan Cerdán, internacional U16 con España, se perfila entre los tres mejores jóvenes del Draft NBA 2029, junto a AJ Williams e Isaiah Hamilton, alero natural de Toronto. Además de este trío, destacan otros talentos como el pívot Eric Dampier, Toni Garma del Real Madrid o Kinston Knueppel, hermano menor de Kon Knueppel, quien apunta a rookie del año en la NBA con los Charlotte Hornets.