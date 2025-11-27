Hay jugadores que pasan desapercibidos hasta que, de repente, todo el mundo empieza a hablar de ellos. En la temporada 2024-25 con Trapani Shark, un jugador ha explotado en rendimiento, dejando entrever que su perfil encajaría a la perfección en proyectos ambiciosos. Rumores de su nombre en la órbita de equipos como el Barça Basket, donde Xavi Pascual siempre busca piezas versátiles y tácticamente inteligentes, han comenzado a circular, pero él sigue concentrado en su papel como líder de Trapani.

Alibegović, un motor que despega desde Trapani

La temporada 2024-25 confirmó a Amar Alibegovic como la pieza clave de Trapani Shark. Con 11,9 puntos y 5,1 rebotes por partido, el ala-pívot bosnio-italiano supo combinar eficacia ofensiva y presencia física en defensa, consolidándose como un referente para un equipo en crecimiento. Su porcentaje en triples, superior al 41%, y su capacidad para abrir la cancha fueron armas fundamentales para equilibrar el ataque y dar fluidez al juego.

Le triple di Alibegovic e Gazi sono tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews del match tra Trapani Shark e @dinamo_sassari 😍#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/jR9j1y8o8Z — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) January 11, 2025

Más allá de los números, Alibegovic ha demostrado madurez y consistencia. Con un promedio de 24 minutos por partido, lideró la rotación como un jugador confiable, capaz de tomar decisiones correctas en momentos críticos y de sostener al equipo cuando más lo necesitaba. Su influencia trasciende la estadística, convirtiéndose en un motor que despega desde Trapani para llegar a grandes proyectos de Euroliga.

Un ala-pívot versátil con perfil Xavi Pascual

La gran temporada de Alibegovic no solo evidencia su rendimiento actual, sino también su proyección a futuro. Su versatilidad le permite alternar entre el 4 abierto y el interior clásico, ofreciendo al cuerpo técnico múltiples alternativas tácticas y fortaleciendo la competitividad del equipo en la Serie A. Esta capacidad lo convierte en un jugador codiciado por proyectos con aspiraciones europeas. Entre ellos el Barça Basket, en busca de nuevas piezas desde la llegada de Xavi Pascual.

Si bien 2024-25 ha sido un punto de inflexión, Alibegovic aún tiene margen para crecer y consolidarse como un ala-pívot de referencia. Su combinación de experiencia, físico y lectura de juego le abre la puerta a mayores desafíos, y su liderazgo deja claro que Trapani ha encontrado en él no solo un jugador, sino un verdadero pilar para los próximos años. A pesar de su edad, la madurez actual puede hacer pensar que ha llegado el momento de dar un paso adelante a nivel de aspiraciones individuales.