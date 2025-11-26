En los últimos días, Amar Alibegovic ha sido vinculado con un posible fichaje por el Barça Basket. El ala-pívot bosnio de 30 años podría ser el primer refuerzo de Xavi Pascual en su regreso al club azulgrana. Una de las ventajas es que no ocupa plaza de extracomunitario, y su historia merece ser mencionada por la curiosa vinculación de su familia con Estados Unidos, Bosnia y otros países.

La curiosa historia de Amar Alibegovic antes de llegar al Barça Basket

El padre de Amar, Teoman “Teo” Alibegović, jugó durante parte de su carrera en Estados Unidos con Oregon State entre 1988 y 1991, compartiendo vestuario con figuras como Gary Payton. Aquella experiencia universitaria fue la razón por la que la familia vivía en Oregón cuando Amar nació en Corvallis, un detalle que suele generar confusión sobre su verdadera procedencia. Su nacimiento en Estados Unidos fue, en realidad, consecuencia directa de la carrera deportiva de su padre y no una señal de raíces estadounidenses.

Tras concluir su etapa universitaria, Teo regresó a Europa y desarrolló una larga trayectoria como jugador en clubes de primer nivel y, más tarde, como entrenador y directivo, estableciéndose definitivamente en Italia, donde Amar creció y se formó como jugador. Además, Amar mantiene una fuerte conexión con Bosnia, país de nacimiento de su padre y de su familia materna, lo que refuerza su identidad bosnia. Por ello, aunque su pasaporte indique Oregón como lugar de nacimiento, Amar habla italiano y se siente bosnio, un hecho que favorece al Barça Basket al no ocupar plaza de extracomunitario.

Amar Alibegovic cerca de ser fichaje del Barça Basket

Amar Alibegovic está muy cerca de convertirse en el primer fichaje del Barça Basket en la nueva etapa con Xavi Pascual. El ala-pívot bosnio-estadounidense ha destacado con el Trapani Shark en la Serie A y la Basketball Champions League, donde promedia cifras notables. Según medios italianos, las negociaciones con el club azulgrana están muy avanzadas y su incorporación podría concretarse en las próximas semanas.

En el club azulgrana, ven a Alibegovic como un refuerzo capaz de aportar presencia física, energía y versatilidad en la posición de ‘4’, complementando a jugadores como Toko Shengelia y reforzando la rotación interior, una de las grandes preocupaciones de Xavi Pascual desde su regreso al club.

Los números de Amar Alibegovic con Bosnia

Alibegovic es internacional con Bosnia y Herzegovina desde categorías inferiores, habiendo participado en las fases de clasificación y en el reciente EuroBasket con la selección absoluta. En las fases clasificatorias promedió 11,5 puntos, 3,3 rebotes y 1,5 asistencias por partido, mientras que en el Eurobasket registró 6,3 puntos y 3 rebotes por encuentro, demostrando su capacidad para contribuir tanto ofensiva como defensivamente al equipo nacional.