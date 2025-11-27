Xavi Pascual regresaba al Palau Blaugrana para iniciar su segunda etapa al frente del Barça Basket y lo hizo con victoria: 88-78 ante ASVEL. El triunfo sitúa al equipo con un balance de 8-5, a tan solo un partido del liderato, y refleja además los cambios introducidos por el técnico catalán, especialmente en el apartado defensivo. No obstante, Pascual se enfrentó ayer a su primer gran contratiempo, que deberá solucionar con los jugadores disponibles en la plantilla actual ante la falta de nuevos fichajes.

Nico Laprovittola fuera hasta 2026

Antes del inicio del partido de la jornada 13 de Euroliga entre el Barça Basket y ASVEL, el club catalán confirmó la lesión de Nico Laprovittola. El escolta argentino deberá mantenerse alejado de las pistas durante un mes tras sufrir un problema en el aductor de la pierna derecha, que le impedirá jugar hasta principios de enero de 2026.

La lesión de Nico Laprovittola se produjo durante el duelo ante Dreamland Gran Canaria, en el que el jugador de Morón brilló con 14 puntos y un perfecto 4 de 4 en triples. Se trata de un nuevo contratiempo para el escolta del Barça Basket, que ya se perdió varios encuentros al inicio de la temporada, y supone el primer gran desafío que Xavi Pascual deberá resolver a lo largo del mes de diciembre.

Las soluciones de Xavi Pascual

Nico Laprovittola se une nuevamente a Juan Núñez en la enfermería del Barça Basket justo al inicio de la segunda etapa de Xavi Pascual al frente del club blaugrana. El internacional argentino, cuyo contrato finaliza en junio de 2026, debía ocupar un papel clave en el sistema del equipo. Ahora, jugadores como Juani Marcos tendrán que asumir más protagonismo, con aportes puntuales en el puesto de base de Kevin Punter o Darío Brizuela.

En la victoria ante LDLC ASVEL, Juani Marcos disputó 13 minutos, en los que aportó 6 puntos y repartió tres asistencias. Tras la lesión de su compatriota, el argentino deberá asumir un papel más destacado, sobre todo considerando que Laprovittola solo ha disputado nueve partidos esta temporada: tres en la Liga Endesa y seis en Euroliga.

Los partidos que se pierde Nico Laprovittola