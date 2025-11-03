El 4 de noviembre se cumple un mes de la lesión que sufrió Nicolás Laprovittola en Atenas, durante la victoria del Barça Basket ante el Panathinaikos. En aquel momento, los servicios médicos azulgranas informaron que el base argentino estaría tres semanas de baja por una lesión muscular en el muslo. Hasta entonces, Laprovittola promediaba 10,5 puntos y 6 asistencias en los dos partidos de Euroliga disputados. La gran incógnita ahora es cuándo podrá volver a integrarse plenamente en el sistema de Joan Peñarroya.

Dudas sobre la vuelta de Laprovittola al Barça Basket

Laprovittola se perdió prácticamente toda la temporada pasada y, en este inicio del curso 2025-26, apenas ha podido disputar dos partidos de Euroliga y cuatro de Liga Endesa. En ese breve lapso de tiempo dejó claro su peso en el engranaje ofensivo del Barça, aportando dirección y liderazgo. Desde su ausencia, el conjunto azulgrana acumula un balance irregular de seis victorias y cinco derrotas, reflejo del impacto que tiene el jugador de Morón en el funcionamiento del equipo.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



El jugador Nico Laprovittola no jugarà el partit davant el València Basket.



L’escorta argentí va notar molèsties a l’adductor de la cuixa esquerra en una acció del tram final del partit davant Panathinaikos.



Les proves realitzades a Barcelona… pic.twitter.com/3kZwGzPets — Barça Basket (@FCBbasket) October 4, 2025

El gran interrogante en el Palau Blaugrana pasa por saber cuándo volverá Nico Laprovittola, justo en una semana clave para el Barça Basket. El conjunto azulgrana recibirá el viernes 7 de noviembre al Real Madrid en una nueva jornada de Euroliga, y dos días después visitará Fontajau para enfrentarse al Bàsquet Girona. Aunque Joan Peñarroya no ha dado pistas sobre la posible reaparición del base argentino, todo indica que su regreso está cada vez más cerca, y las buenas noticias podrían llegar con su presencia en el clásico europeo ante el Real Madrid de baloncesto.

Laprovittola es clave dentro del engranaje de Joan Peñarroya

No está siendo el inicio de temporada esperado para el Barça Basket, que combina triunfos de prestigio, como la victoria en Atenas ante el Panathinaikos, con derrotas inesperadas y tramos de juego irregulares, como el negativo primer cuarto frente al UCAM Murcia. En este contexto, las miradas comienzan a dirigirse hacia varios jugadores que aún no han mostrado su mejor versión e incluso han desaprovechado las oportunidades que se les han presentado.

Joan Peñarroya aguarda con optimismo el regreso de Nicolás Laprovittola, consciente de que, una vez recuperado el internacional argentino, la enfermería azulgrana quedará reducida al único nombre de Juan Núñez. Durante la ausencia del base de Morón, jugadores como Darío Brizuela y Juani Marcos han mostrado altibajos en su rendimiento, con el escolta español disputando apenas 12 minutos ante el Olimpia Milano y 10 frente al Partizan.