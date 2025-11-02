UCAM Murcia se llevó la victoria del Palau Blaugrana en una nueva jornada de la Liga Endesa, tras una primera mitad brillante que sentenció gran parte del encuentro. El Barça Basket de Joan Peñarroya no logró remontar del todo, pese a acercarse en los instantes finales, y cayó por 78-81 ante su público. Más allá del resultado, dos jugadores del equipo catalán acaparan la atención, encendiendo las alertas de cara a la próxima jornada de Euroliga.

Tornike Shengelia lesionado

El Barça Basket, dirigido por Joan Peñarroya, rozó la remontada en el Palau Blaugrana, pero la victoria finalmente viaja a Murcia, dejando al conjunto catalán con un balance de 2-3. La primera mitad ofreció numerosas lecturas negativas para los locales, mientras que Tornike Shengelia, uno de los más destacados con 21 puntos en 25 minutos, tuvo que abandonar el partido a falta de 30 segundos por una lesión, generando incertidumbre sobre el estado de su tobillo izquierdo.

El calendario aprieta y la posible baja de Shengelia podría alterar los planes de Joan Peñarroya, en un Barça Basket que sufrió un inicio demoledor: UCAM Murcia desarboló la defensa azulgrana en los primeros diez minutos, con un parcial de 16-34.

Jan Vesely señalado en la derrota del Barça Basket

Además de la posible lesión de Tornike Shengelia, Jan Vesely se convirtió en otro foco de atención negativa. El veterano ala-pívot checo apenas disputó cinco minutos, anotó solo dos puntos y fue expulsado tras recibir dos técnicas consecutivas: la primera por un intercambio con Cate y la segunda por lanzar el balón a los pies del árbitro.

Jan Vesely promedia 2,2 puntos y 2,2 rebotes en 11 minutos por partido en este arranque de la Liga Endesa, cifras que contrastan con los 9 puntos y 3 rebotes que aporta en Euroliga. Más allá de los números, su influencia dentro del sistema de Joan Peñarroya ha disminuido, eclipsado por el protagonismo de Tornike Shengelia y Will Clyburn, dos de los fichajes más importantes del verano del Barça Basket. La reciente expulsión ante UCAM Murcia se suma a su discreto rendimiento en el partido anterior contra Breogán.