El Barça Basket se encuentra en un impasse competitivo particular. Los azulgranas vienen de sacudir el avispero con la llegada de Xavi Pascual. La negociación con el de Gavá parecía más ligado a la ejecución de traspasos para el equipo, que a cuestiones económicas. Mucho se ha hablado de la necesidad de un pívot, pero por ahora, los nombres llevan más a jugadores para la manija del juego.

Un ‘combo’ con muchos puntos para el Barça Basket de Xavi Pascual

Por el momento, son varios los nombres de fichajes que han sonado en el mercado para reforzar al Barça Basket de cara a Euroliga y ACB. Desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo culé, sus demandas parecen estar sobre la mesa, a la espera de que la dirección deportiva se mueva. En este sentido, parece que el nombre que sale a la palestra es el del ‘combo’ del Zenit de St Petersburgo, Trent Frazier. Según Mateo Andreani, el conjunto culé le sigue de cerca.

No es de extrañar que el Barça Basket ponga el ojo en el jugador del conjunto ruso en el mercado de fichajes para reforzarse para la Euroliga. El exterior encaja en el perfil que parecen estar buscando para el perímetro culé, pero es que, además, podría estar más que avalado por el nuevo técnico. Trent Frazier y Xavi Pascual ya trabajaron codo con codo en el Zenit. De la mano del entrenador catalán, el jugador brilló con fuerza en la liga rusa, con promedios de más de 10 de PIR en 3 temporadas fantásticas.

¿Es Trent Frazier lo que necesita este FC Barcelona?

Una de las grandes dudas que deja el posible movimiento del Barça Basket en el mercado de fichajes Euroliga es si tendría que ser la prioridad. Está claro que para Xavi Pascual el perfil de generador es clave, lo cual deja al resto de exteriores en un rol más secundario. Sin embargo, con Laprovittola, Satoransky, Juani Marcos y Brizuela, contando a Kevin Punter como un ‘no manejador’, el overbooking ya es importante. Por ello, Trent Frazier levanta suspicacias.

Por otro lado, la situación de los pívots del Barça Basket y el mercado de fichajes Euroliga trae su miga. Las dudas con Willy, la edad de Vesely y la poca presencia de Fall plantean la pregunta de si es necesario acometer un traspaso como el de Trent Frazier. Sin embargo, al menos en las primeras pinceladas regaladas por Xavi Pascual, el nivel del cinco español podría crecer exponencialmente en el entramado táctico del entrenador catalán.