Xavi Pascual ha arrancado su segunda etapa al frente del banquillo del Barça Basket de forma contundente y arrolladora, encadenando victorias y marcando un claro cambio de estilo todo a partir de la defensa. No obstante, desde su llegada planea la opción de reforzar la plantilla para ganar profundidad, una necesidad que ha cobrado aún más peso tras las molestias de Will Clyburn en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que le obligaron a abandonar el duelo ante Baskonia.

El Barça Basket cerca del fichaje de Chris Silva

Barça Basket y Olympiacos se han erigido como los dos principales aspirantes al fichaje de Chris Silva, aunque todo apunta a que el conjunto dirigido por Xavi Pascual lleva ventaja en las negociaciones y estaría más cerca de alcanzar un acuerdo con el interior gabonés, según informan distintos medios griegos.

Chris Silva lleva varios días en el radar del Barça Basket y en los despachos liderados por Juan Carlos Navarro se sigue de cerca su situación tras su notable rendimiento en el AEK Atenas. El interior gabonés promedia 16,4 puntos y siete rebotes en la liga griega, además de 14,8 puntos y ocho rebotes en los cinco partidos disputados en la Basketball Champions League.

Con pasado en la NBA defendiendo las camisetas de Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks, el exjugador de los Gamecocks de South Carolina firmó temporadas destacadas en la G League antes de dar el salto a Europa el pasado curso con el Bnei Herzeliya israelí. Desde entonces, su nombre ha estado de forma recurrente en el radar de equipos de Euroliga.

Ahora, coincidiendo con este tramo final de 2025 o el inicio de 2026, Silva podría hacer las maletas para incorporarse al sistema de Xavi Pascual en el Barça Basket. El interior aportaría presencia reboteadora, solidez defensiva —fue elegido Jugador Defensivo del Año de la SEC en la NCAA en 2018— y capacidad para dejar acciones espectaculares en pista, aunque su repertorio no incluye una amenaza consistente desde el perímetro.

Pago de 150.000 euros para la salida de Chris Silva

El Barça Basket parte con ventaja en la carrera por el fichaje de Chris Silva. El club azulgrana lidera la puja por el interior, aunque desde Grecia apuntan que Olympiacos se reserva la opción de igualar cualquier oferta y tener la última palabra. Baskonia y Fenerbahce también han mostrado interés por el jugador, que se prepara para dar el salto a la Euroliga. Eso sí, su salida del AEK implicaría el pago de 150.000 euros, según informa Homer Givati.