El Barça Basket sigue buscando soluciones para reforzar su juego interior, y la mirada se ha posado en un jugador que ha destacado por su capacidad física y su rendimiento constante en Europa. En un mercado donde las oportunidades para cubrir la pintura son limitadas, encontrar un pívot que combine poder ofensivo y presencia defensiva se ha convertido en una prioridad para los equipos de la Euroliga.

Chris Silva: el pívot que podría reforzar la pintura del Barça Basket

Chris Silva, pívot gabonés de 2,03 m y 29 años, milita actualmente en el AEK de Atenas. Estaría dispuesto a dejarlo salir si recibe la compensación económica adecuada y coger un tren que solo pasa una vez en la vida: jugar en el Barça Basket. El precio al que apuntan para la salida del jugador es 150K. Según el periodista israelí Tomer Givati, el Barça Basket figura entre los clubes que han mostrado interés en su contratación, aunque no es el único: Fenerbahce, Partizán y Maccabi también siguen de cerca al jugador. Una muestra más que los interiores para la Euroliga van muy solicitados.

En la presente temporada, Silva promedia 13,8 puntos, 8 rebotes y 3,3 tapones en la Champions League, mientras que en la liga griega alcanza 16 puntos y 7 rebotes por partido. Sus números reflejan un perfil completo, capaz de aportar tanto en el ataque como en la defensa y de convertirse en un pívot que marque la diferencia en la pintura.

PRESTA ATENCIÓN: Obtén las mejores predicciones de la NBA de nuestro experto

Xavi Pascual y la defensa como bandera: el Barça Basket busca seguridad en la pintura

Desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo culé, los azulgranas han mejorado registros y sensaciones gracias al trabajo defensivo. Prácticamente ningún equipo le ha anotado más de 80 puntos, un registro que se había convertido en habitual en el Palau Blaugrana hasta ahora. La defensa está a la orden del día, y el conjunto catalán sabe que es desde donde debe crecer si quiere competir contra los transatlánticos europeos.

Lo que llevas esperando todo el día

La entrada de Xavi Pascual al Palau

💙❤️💙❤️

Activar el sonido 🔊 pic.twitter.com/T9XiWLMo5x — El Chico de la Canasta (@CanastaChico) November 26, 2025

Con la temporada en marcha, este rumor sobre la incorporación de un jugador como Silva evidencia que Xavi Pascual no está del todo contento con lo que hay en la plantilla. Ni Fall ni Willy Hernangómez parecen ser del agrado del técnico de Gavá, que propone un estilo muy defensivo para el cual estos dos jugadores no parecen estar preparados. Silva se presenta como una oportunidad, aunque todo dependerá de la negociación con el AEK y de la competencia que surja en el mercado.