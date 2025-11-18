La Euroliga avanza hacia la jornada 12 con Hapoel Tel Aviv y Estrella Roja al frente de la clasificación gracias a su registro de 8-3. Paralelamente a la competición, varios clubes exploran el mercado en busca de refuerzos, especialmente en la posición de base, aunque el mayor foco está puesto en incorporar un pívot. Sin embargo, esta tarea resulta complicada debido a la escasez de jugadores disponibles en esa posición y al constante atractivo que ejerce la NBA sobre los agentes libres más cotizados.

Alex Len al Real Madrid y Kenneth Faried en Panathinaikos

Tanto Real Madrid como Panathinaikos exploraron el mercado en busca de un pívot que reforzara sus plantillas. En el caso del conjunto blanco dirigido por Sergio Scariolo, la llegada de Alex Len terminó siendo la solución para cubrir la baja de Bruno Fernando —el angoleño puso rumbo al Partizan—. Ahora, el club espera que el pívot ucraniano, con una amplia trayectoria en la NBA, complete su adaptación al sistema del Real Madrid.

El caso de Kenneth Faried resulta especialmente llamativo. Medalla de oro con Estados Unidos en el Mundial de 2014, celebrado en España, Faried dejó la NBA en 2019 y desde entonces ha tenido un periplo por China, Rusia, México e Italia, además de pasar por Taiwán y los TSG GhostHawks de Tainan City. El pasado 9 de noviembre firmó con Panathinaikos, y desde su llegada ha mostrado un gran nivel, promediando 16,5 puntos y nueve rebotes en sus dos primeros partidos de Euroliga.

La falta de pívots preocupa a equipos de Euroliga y al Barça Basket

Con la Euroliga acercándose a una nueva jornada, varios equipos buscan reforzar la posición de pívot, entre ellos Barça Basket y Anadolu Efes, dos clubes que exploran un mercado con pocas opciones claras, asequibles y capaces de tener un impacto inmediato. El renovado Barça de Xavi Pascual necesita un pívot que complemente a Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, pero las alternativas son limitadas, lo que podría llevar al club a mirar hacia ligas menos convencionales como la rusa, la ABA League o incluso China, en busca del jugador físico y defensivo que el entrenador desea incorporar.

Los pívots siguen siendo la pieza más codiciada del mercado, tanto en verano como durante la temporada, y con noviembre prácticamente llegando a su fin, son pocos los agentes libres disponibles en la NBA. Entre ellos se encuentra James Wiseman, aunque la mayoría de los jugadores sin equipo prefieren esperar oportunidades de contrato en la NBA para poder concluir la temporada en Estados Unidos.

Las NBA G League como opción de fichajes

Las oficinas de los clubes de Euroliga que buscan un pívot empiezan a mirar con atención hacia la G League, que se perfila como una fuente interesante tanto para refuerzos inmediatos como para apuestas de futuro. En ese escaparate destacan perfiles como Viktor Lahkin (Oklahoma City Blue), con 8 puntos y 7,3 rebotes de media; Rocco Zikarsky (Iowa Wolves), que aporta 13,2 puntos y 6,4 rebotes; Olivier Sarr (Raptors 905), con 10,3 puntos y 4,3 rebotes; o el prometedor Vlad Goldin.