El mercado ACB sigue dejando noticias destacadas sobre fichajes y salidas. Uno de los regresos más esperados, que llega tras ser campeón de liga, se ha convertido en una de las incorporaciones más llamativas de los últimos meses. Además, hay clubes punteros, con objetivos ambiciosos, que también se están moviendo y buscando las mejores opciones disponibles.

Pierre Oriola vuelve a BAXI Manresa

Pierre Oriola regresa a casa para reforzar al BAXI Manresa en lo que será su tercera etapa en el club. Tras un intenso paso por México, donde conquistó la liga con Fuerza Regia y recuperó sensaciones tras un verano sin acuerdo con el Hiopos Lleida, el pívot catalán vuelve a la ACB para aportar experiencia a un equipo que necesita estabilidad en su juego interior.

El interior catalán llega tras vivir una de las experiencias más exóticas de su carrera: pasar de esperar una renovación que nunca llegó a proclamarse campeón en la liga mexicana, antes de cerrar su fichaje en España apenas tres días después. Oriola se encuentra ante una oportunidad ideal para recuperar un rol protagonista y ayudar a los manresanos a remontar el vuelo en la competición.

Unicaja se fija en Augustine Rubit

Unicaja ha movido ficha en el mercado para reforzar su juego interior y tiene prácticamente cerrado el fichaje de Augustine Rubit, uno de los nombres más destacados de la Eurocup. El ala-pívot estadounidense llega para suplir la ausencia de David Kravish, cuya lesión ha dejado un hueco importante en la rotación.

Aunque el acuerdo está casi sellado, Rubit no podrá incorporarse de inmediato, ya que su salida del Lietkabelis no será efectiva hasta el 23 de noviembre. Hasta entonces continuará compitiendo con el conjunto lituano antes de viajar a Málaga para someterse a las pruebas médicas y unirse al grupo.

Los planes del Barça Basket con Xavi Pascual

Xavi Pascual regresa al banquillo del Barça Basket con la misión de devolver al equipo a la élite del baloncesto europeo. Aunque no promete resultados inmediatos, el técnico de Gavá se enfrenta al reto de recuperar la confianza de la plantilla y la ilusión de la afición, tras un inicio de temporada complicado bajo Joan Peñarroya.

Uno de los objetivos principales de Pascual será reforzar la defensa interior, un área debilitada desde la salida de Sertaç Sanli. La escasez de efectivos capaces de proteger la pintura ha sido un problema constante, y el técnico espera que la directiva actúe para cubrir el puesto de pívot antes de que termine la temporada, o bien abra la puerta a un fichaje destacado el próximo verano con el espacio salarial liberado tras la salida de Willy Hernangómez.