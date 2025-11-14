El inicio de temporada en la Euroliga está marcada por movimientos en el mercado que todavía se siguen produciendo, con salidas y fichajes destacados. En la última semana, han sido varios los clubes uqe han decidido rastrear las opciones para reforzar sus plantillas de cara a mejorar sus sensaciones. Además, hay otros equipos que han decidido hacer un cambio en el banquillo para cambiar la dinámica

Las demandas de Xavi Pascual al Barça Basket

Xavi Pascual ha dejado claro desde el primer momento que aceptar el banquillo del Barça Basket solo tiene sentido si el club está dispuesto a realizar un esfuerzo inmediato para reforzar el juego interior. El técnico considera imprescindible incorporar un pívot de garantías que compense las carencias actuales del equipo, especialmente en defensa.

Además, Xavi Pascual ha pedido un proyecto estable que no dependa de recortes constantes y que le permita trabajar con margen de crecimiento. Su intención es construir un equipo competitivo a medio plazo, y para lograrlo exige que la directiva garantice continuidad en la inversión y un plan estructural claro. No se trata solo de fichar ahora, sino de asegurar que la plantilla evolucione con coherencia y que el club apueste de verdad por volver a pelear por todos los títulos.

Matt Ryan nuevo refuerza de Euroliga para Dubai BC

Dubai BC ha incorporado a Matt Ryan para intentar revertir su inicio irregular en la Euroliga. El alero estadounidense llega con la intención de reforzar la amenaza exterior y dar más consistencia a una rotación que ha mostrado altibajos en estas primeras jornadas. Su experiencia en diferentes franquicias NBA lo convierte en un recurso valioso para un equipo que busca asentarse en la élite continental.

El club confía en que Ryan pueda ofrecer impacto inmediato y ayudar a estabilizar el rendimiento del conjunto emiratí en su debut europeo. El estadounidense llega tras jugar en Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans y New York Knicks, donde en la última temporada promedió 1,5 puntos y 0,4 rebotes en la NBA, mientras que en la G League alcanzó 15,5 puntos, 4,5 rebotes y 1,5 asistencias por partido.

El fichaje que ha caído de pie en Panathinaikos y Euroliga

Kenneth Faried, tras una etapa discreta en la liga de Taiwán, ha regresado con fuerza al baloncesto europeo de élite de la mano del Panathinaikos. El pívot estadounidense ha mostrado un impacto inmediato en sus primeros partidos de Euroliga, con actuaciones destacadas ante París Basketball y el Real Madrid, sumando dobles dígitos en puntos y rebotes y brillando en defensa pese a su edad. Con experiencia en la NBA —478 partidos entre Nuggets, Nets y Rockets con 11,4 puntos y 8,1 rebotes de media— y habiendo sido campeón del Mundo en 2014 con Estados Unidos, Faried confirma que sigue siendo un jugador capaz de marcar la diferencia en Europa.