El mercado de fichajes Euroliga está siendo especialmente movido en esta campaña. Uno de los objetivos más complejos del curso está siendo confeccionar el juego interior. Las soluciones entre las direcciones deportivas son cada vez más originales. Quién iba a pensar hace unos años que jugadores que han marcado a una generación brillando en la NBA, hoy en día aterrizarían en equipos como Panathinaikos.
Panathinaikos se lleva a uno de los jugadores más mediáticos de la pasada década en NBA
En la actualidad hay muchos jugadores con cierta ascendencia NBA en la Euroliga. Jugadores como Kai Jones, Brandon Boston, Horton Tucker… militan en cuadros de la máxima competición del viejo continente. Sin embargo, pocos jugadores tienen el nombre del que parece que será nuevo jugador de Panathinaikos, Kenneth Faried. Acorde a las informaciones del prestigioso insider Aris Barkas, está prácticamente hecho. El jugador, que llevaba tiempo como trotamundos, parece que estampará su firma.
Kennet Faried es algo más que un ex NBA. Este jugador ronda los 500 partidos en la mejor liga del planeta. Esta cifra ya explica bastante la dimensión del jugador, pero es que sus números en casi cada curso en Denver Nuggets le convierten en una estrella. El pívot promediaba prácticamente un doble-doble, oscilando alrededor de los 12 puntos y los 8/9 rebotes por partido, todo ello en una cantidad de partidos ingente.
Kenneth Faried, un pívot para Ergin Ataman
Uno de los mercados más acuciantes en Euroliga viene siendo el de los pívots. El propio Zeljko Obradovic ya comentó lo difícil que es hacerse con un interior de garantías actualmente. También han sufrido esta circunstancia equipos como Real Madrid o Barça Basket, que han andado a vueltas con su juego interior. Por ello, parece que la edad o la actual liga en la que militaba, no han sido problemas para que Panathinaikos haya acabado lanzándose a por Kenneth Faried.
Una carrera NBA increíble para Kenneth Faried
- 2011-12, Denver Nuggets, 46 partidos, 22.6 min, 10.2 pts, 7.7 reb, 0.4 ast
- 2012-13, Denver Nuggets, 80 partidos, 28.1 min, 11.5 pts, 9.2 reb, 1.1 ast
- 2013-14, Denver Nuggets, 32 partidos, 27.4 min, 13.7 pts, 8.6 reb, 1.2 ast
- 2014-15, Denver Nuggets, 75 partidos, 27.8 min, 12.6 pts, 9.7 reb, 1.2 ast
- 2015-16, Denver Nuggets, 67 partidos, 25.3 min, 12.5 pts, 8.7 reb, 1.0 ast
- 2016-17, Denver Nuggets, 61 partidos, 21.3 min, 9.6 pts, 7.6 reb, 0.9 ast
- 2017-18, Denver Nuggets, 32 partidos, 14.5 min, 5.9 pts, 4.8 reb, 0.6 ast
- 2018-19, Brooklyn Nets, 12 partidos, 9.8 min, 5.1 pts, 3.7 reb, 0.2 ast
- 2018-19, Houston Rockets, 25 partidos, 24.3 min, 12.9 pts, 8.2 reb, 0.7 ast