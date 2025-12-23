Uno de los clubes más activos en el mercado es el MoraBanc Andorra, que ya ha incorporado a Kostas Kostadinov y podría anunciar más fichajes próximamente. Además, la plantilla cuenta con jugadores que no están rindiendo al nivel esperado y que también podrían cambiar de aires en los próximos días. Todos estos movimientos buscan reforzar al equipo y mejorar su posición en la clasificación, donde actualmente se encuentra en los puestos bajos.

El fichaje de un escolta, prioridad para MoraBanc Andorra

El presidente del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha confirmado en una entrevista en Hoy será un buen día que el club busca un escolta estadounidense, que podría incorporarse en los próximos días: “Esta semana intentaremos fichar si todo va bien. Está bien y lo conocerán”. La necesidad de reforzar esta posición surge tras la marcha de Justin McKoy y la inminente salida de Aaron Best, buscando un jugador capaz de generar juego y aportar anotación desde el perímetro.

La llegada de Kostas Kostadinov como ala-pívot no será la única novedad en el roster de Joan Plaza, ya que la dirección deportiva considera que el equipo necesita un refuerzo exterior para ser más competitivo y revertir una situación complicada, con el equipo ubicado antepenúltimo en la clasificación y cerca de los puestos de descenso.

Dos salidas confirmadas en el equipo

Además del próximo fichaje de un escolta, el club prepara dos salidas: Justin McKoy y Aaron Best, tal y como ha avanzado Gorka Aixàs. Sobre McKoy, el presidente ha sido tajante: “El rendimiento que nos ha dado hasta ahora Justin, desgraciadamente, creo que hemos llegado a una situación en la que lo mejor para todas las partes es que el jugador se vaya”. El alero estadounidense ha promediado en ACB 5,6 puntos, 2,8 rebotes y 0,3 asistencias en diez partidos, sin lograr consolidarse en el juego exterior del equipo.

En cuanto a Aaron Best, el dirigente de la entidad andorrana también ha dejado entrever que su continuidad está en el aire: “No creo que juegue mucho más honestamente. Estamos en una situación muy similar, en la que tampoco ha resultado ser el jugador que esperábamos ni de lejos”. El americano, con 5,5 puntos, 2,4 rebotes y 1,3 asistencias de promedio en siete encuentros, no ha alcanzado las expectativas del club y su salida forma parte de la reestructuración del perímetro del cuadro de Joan Plaza.

Plantilla MoraBanc Andorra 2025-26

Bases: Rafa Luz, Shannon Evans

Escoltas: ¿Aaron Best?, Chumi Ortega, Kyle Kuric

Aleros: Stan Okoye, ¿Justin McKoy?, Aaron Ganal

Ala-pívots: Kostas Kostadinov, Yves Pons

Pívots: Rubén Guerrero, Artem Pustovyi, Morris Udeze