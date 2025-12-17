Para muchos, habían firmado el peor mercado del verano y eran claros candidatos al descenso en la Liga Endesa. La realidad, y seguramente la mano de Joan Plaza, los ha situado en una posición que muchos querrían. Lejos de conformarse, siguen mejorando la plantilla aprovechando oportunidades de mercado. MoraBanc Andorra ha cerrado la incorporación de un exjugador de La Laguna Tenerife.

Kostas Kostadinov: un nuevo soldado en las montañas para Morabanc Andorra

Ya es oficial: Kostas Kostadinov jugará en Andorra, al menos, hasta 2028. Tras no contar con los minutos deseados en Tenerife, el ala-pívot llega a un MoraBanc Andorra donde podrá disponer de oportunidades y responsabilidad desde el inicio, en una posición en la que el conjunto del Principado está sufriendo esta temporada. En el equipo canario disputó solo cuatro partidos, con promedios de 1,8 puntos, 0,5 rebotes y 0,3 asistencias en pocos minutos antes de su salida.

🔥🏀🆕‼️



𝐊𝐨𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨𝐯, 𝐟𝐢𝐭𝐱𝐚𝐭𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐢 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫



✅ L'internacional búlgar arriba procedent de La Laguna Tenerife i signa fins al final d'aquesta temporada i dues més amb el BC MoraBanc Andorra.

El jugador búlgaro, de 22 años, compartirá posición con Yves Pons, que tras llegar desde Girona no ha dado el paso adelante esperado y sigue aportando principalmente en intimidación y tiro exterior, y con Justin McKoy, inmerso en una carrera contrarreloj para adaptarse a las exigencias de la ACB.

Un MoraBanc Andorra más tranquilo de lo esperado

Kostadinov y sus compañeros de posición forman un grupo joven que, gracias al gran inicio de temporada, no está obligado a convivir con la presión constante de la lucha por el descenso. Actualmente, Andorra suma cuatro victorias, las mismas que Girona, Lleida, Breogán y Baskonia, y el Poliesportiu Toni Martí sigue siendo una pista complicada para los rivales. Un contexto ideal, tanto por competencia directa como por proyecto deportivo, para que Kostadinov continúe su proceso de crecimiento.

Eso sí, su debut como local tendrá que esperar. Los dos próximos compromisos de Andorra serán lejos de casa, ante Casademont Zaragoza y Valencia Basket, antes de recibir a Lleida en el primer partido del año en el Principado.