MoraBanc Andorra se mueve en el mercado y, tras la salida de Ferran Bassas rumbo a Manresa, el conjunto del Principat prepara ya un nuevo movimiento. El club espera confirmar en los próximos días la incorporación de un ala-pívot que aporte mayor consistencia al juego interior del equipo dirigido por Joan Plaza. Estos pasos no serán los últimos en este tramo final de 2025, ya que se contempla todavía más cambios en forma de otra salida y el club también sondea el mercado en busca de un refuerzo exterior.

Kostas Kostadinov a punto de llegar a MoraBanc Andorra

La entidad andorrana ocupa actualmente la decimotercera posición en la Liga Endesa, con un balance de cuatro victorias y seis derrotas. Pese a ello, todo apunta a que el club está muy cerca de cerrar la incorporación de Kostas Kostadinov, ala-pívot búlgaro que solicitó su salida de La Laguna en busca de mayor protagonismo y minutos de juego. Con condición de jugador de cupo de formación y formado en la cantera del Real Madrid, Kostadinov promediaba 1,8 puntos en cuatro partidos disputados en la ACB.

OFICIAL | Kostas Kostadinov ha solicitado su salida y se ha llegado a un acuerdo para su desvinculación



¡Gracias, Kostas; y mucha suerte en tus próximos retos!

Kostas Kostadinov nunca logró hacerse un hueco en el sistema de Txus Vidorreta, ya que era considerado el tercer pívot del conjunto aurinegro, por detrás de dos jugadores de gran envergadura como Fran Guerra y Gio Shermadini. Cerró su etapa en el equipo con un total de 40 partidos disputados: 23 en la ACB y 16 en la BCL, sumando 306 minutos en pista. Ahora, el conjunto canario deberá buscar soluciones respecto a la normativa de cupos, dado que la BCL exige contar en el acta con un mínimo de cinco jugadores de formación.

Kostadinov aterrizará en Andorra tras su paso en el pasado reciente por equipos de la Primera FEB como Palma, Palencia o Alicante, con el objetivo de consolidarse en el juego interior del conjunto tricolor y aportar profundidad en la pintura junto a jugadores como Pustovyi, Udeze o Rubén Guerrero. Su llegada cobra especial relevancia ante la posible salida en los próximos días de Justin McKoy, quien promedia 5,6 puntos y 2,8 rebotes por partido.

Salida de McKoy y ¿nuevo fichaje en Andorra?

A la marcha de Bassas podría sumarse la de McKoy, la gran apuesta de MoraBanc Andorra en el mercado veraniego, cuyo rendimiento tras diez partidos disputados no ha estado a la altura de lo esperado. Tras la victoria ante Granada, se espera la llegada de Kostadinov, mientras que la salida de McKoy se perfila como una posibilidad. Además, no se descarta un nuevo movimiento para reforzar el perímetro y completar así la rotación de 12 jugadores bajo las órdenes de Joan Plaza.