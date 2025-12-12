El mercado Euroliga no cesa de rumores y operaciones calientes tanto en jugadores como entrenadores. La mayoría de clubes están atentos a situaciones para poder reforzar sus plantillas de cara a lo que resta de temporada, incluso aquellos equipos que están arriba en la clasificación. La última semana ha sido frenética en cuanto a la rumorología con Barça Basket y Real Madrid atentos.

Bruno Caboclo vuelve a estar en el mercado Euroliga

Hapoel Tel Aviv atraviesa un momento dulce en la Euroliga, liderando la competición y completando un inicio de temporada brillante. Sin embargo, la situación de algunos jugadores no es la ideal, y varios podrían abandonar próximamente el conjunto israelí. Es el caso de Bruno Caboclo, que se ha reincorporado tras una lesión, pero al que el club ha dejado claro que no entra en los planes a largo plazo.

De hecho, el interior brasileño está en la lista de transferibles, y Hapoel Tel Aviv aceptaría su salida si llega una oferta adecuada para ambas partes. Caboclo fue una pieza clave en el título de EuroCup 2024‑25, promediando 7,4 puntos, 3,7 rebotes y 0,7 asistencias por partido. Su nombre ya ha sido relacionado en mercados anteriores con clubes como Real Madrid o Barça Basket.

Pablo Laso, nuevo entrenador de Anadolu Efes

Pablo Laso ha sido confirmado como nuevo entrenador del Anadolu Efes, sustituyendo a Igor Kokoškov tras una mala dinámica del equipo en la Euroliga. El español, bicampeón europeo con el Real Madrid y con experiencia reciente en Bayern y Baskonia, se enfrenta a un desafío complejo: el Efes ocupa el penúltimo lugar de la tabla con un balance de 5-10 y sufre bajas importantes por lesión. La dirección del club confía en el técnico vasco para revertir la situación.

JD Notae, opción de fichaje para Partizan de Belgrado

Partizan de Belgrado se mueve con rapidez en el mercado, buscando reforzar su perímetro y definir a su nuevo entrenador. El club serbio tiene en su agenda a uno de los jugadores más destacados de la Basketball Champions League, cuya situación contractual en Italia podría facilitar su llegada debido a los problemas económicos de su club actual. Desde Serbia señalan a JD Notae, base estrella del Trapani italiano, que promedia 16,5 puntos por partido.

Olimpia Milano se fija en dos jugadores con otros pretendientes en Euroliga

Olimpia Milano atraviesa problemas en el perímetro tras la lesión de Lorenzo Brown y la ausencia por enfermedad de Stefano Tonut, lo que podría llevar al club a actuar en el mercado invernal. Entre los nombres que suenan para reforzar la plantilla están Trent Frazier y Malachi Flynn, mientras que Barça Basket y Real Madrid también siguen de cerca a estos jugadores y a otros talentos jóvenes que podrían aportar soluciones inmediatas en la Euroliga.