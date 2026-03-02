Dentro del mercado de la Euroliga, que se está volviendo muy movido en los últimos días con movimientos frecuentes, en la Eurocup hay jugadores interesantes que están llamando la atención de los grandes clubes, que podrían apostar fuerte por ellos durante el verano. Entre ellos destaca un exterior que ya ha sido MVP en Italia y cuyo potencial sufrió en primera persona el BAXI Manresa.

RJ Cole: la referencia de Reyer Venezia que llama a la Euroliga

Febrero ha sido el mes que ha confirmado el gran impacto de RJ Cole como líder ofensivo de Umana Reyer Venezia, consolidándose como MVP del equipo de Spahija en la votación popular. El base estadounidense mantuvo una producción regular cercana a sus promedios de 15,3 puntos y 4,5 asistencias por partido, aportando ritmo, dirección y capacidad anotadora en un tramo clave del calendario competitivo.

El momento más destacado llegó en los cuartos de final de la Final Eight, donde RJ Cole anotó 26 puntos ante Derthona Basket, estableciendo el récord histórico del club en un partido de esta fase. Con 10 de 10 en tiros libres y una valoración de 31 en 36 minutos, el director de juego firmó una actuación sobresaliente, aunque Umana Reyer Venezia acabó cayendo eliminado de la competición.

El impacto de RJ Cole en la EuroCup Basketball como pesadilla del BAXI Manresa

El impacto de RJ Cole no solo se ha visto en Italia, sino que también en la Eurocup ha sido un mes estelar para el base estadounidense, siendo uno de los protagonistas de Umana Reyer Venezia para alcanzar los octavos de final contra Dolomiti Energia Trento, que se jugarán el próximo 11 de marzo. Cole está firmando unos promedios en la competición europea de 12,9 puntos y 4,4 asistencias por partido.

Su actuación más determinante llegó en la victoria por 75-91 ante BAXI Manresa, donde firmó 25 puntos, 11 de ellos en el último cuarto, para romper un partido que había llegado empatado al minuto 30. El jugador estadounidense tomó el control del ritmo en el tramo final, lideró el parcial decisivo de 9-25 y selló el pase veneciano a las eliminatorias de octavos de final.

¿RJ Cole tiene cabida en la EuroLeague?

Por perfil y rendimiento, RJ Cole tiene herramientas que podrían darle cabida en un contexto de Euroliga, especialmente como base generador desde la segunda unidad, gracias a su capacidad en el pick and roll, su lectura ofensiva y su tiro exterior fiable. No obstante, su encaje al máximo nivel europeo dependería de su consistencia física y defensiva ante bases más grandes y atléticos, ya que su tamaño y sus dificultades para pasar bloqueos podrían ser el principal punto a ajustar en un escenario de mayor exigencia competitiva.