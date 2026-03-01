Casos como el de Álvaro Cárdenas, que firmó por Valencia Basket tras cerrar su etapa universitaria, o el de Great Osobor, que puso rumbo a Alemania, confirman una tendencia cada vez más evidente: el regreso de jugadores españoles desde la NCAA se ha convertido en uno de los grandes focos de cada mercado estival. En ese contexto, el Hiopos Lleida se ha adelantado a los acontecimientos y ya ha atado al base de futuro para la temporada 2026-27, un perfil con claro sello NCAA llamado a marcar diferencias.

Adrià Rodríguez fichado por Hiopos Lleida

Todos los equipos de Liga Endesa tienen la mirada puesta en el siguiente marco de fichajes y dentro de ese contexto, Hiopos Lleida tendría firmado a Adrià Rodríguez, joven base de Barcelona que llegaría procedente de los Cougars de Washington State -con el español Pedro García Rosado como assistant coach-.

Rodriguez doing his best Rubio impression with the feed to Okafor BETWEEN THE LEGS for the dunk.#GoCougs | #MadeOfCrimson

Formado en la cantera del Barça Basket, llevó a Alicante en 2023, sorprendiendo su decisión de aterrizar en NCAA como jugador senior de los Cougars. En 30 partidos disputados y 20.5 minutos de media, Adrià Rodríguez, promedia 3.5 puntos, 3.4 rebotes y 3.3 asistencias. Llegaría a Lleida con 23 años y se convertiría en uno de los bases del sistema de Gerard Encuentra.

Según informa el Segre, la negociación está cerrada, con ambas partes teniendo un acuerdo verbal y firmaría por dos o tres temporadas. Los Cougars en estos momentos son sextos de la WWC con balance de 12-18 y se quedarán fuera del March Madness, viendo como el último partido como universitario de Rodríguez será ante Pepperdine el 3 de marzo.

Adria Rodriguez stepping up to facilitate. He sparks a little 6-0 spurt for the Cougs. Hildebrandt converts a 4-point play, despite WSU still facing a double-digit deficit.#GoCougs | @CBSSportsCBB pic.twitter.com/40ipMa91Z7 — Washington State Men's Basketball (@WSUCougarsMBB) January 16, 2026

Lleida se asegura talento de futuro

El joven base promedió durante la temporada 2024-25 en HLA Alicante 8 puntos y tres rebotes, dejando como su mejor actuación en NCAA los 10 puntos, tres rebotes y 4 asistencias ante los Broncos de Santa Clara el pasado 8 de febrero en el Beasley Coliseum de Pullman, hogar de los Cougars de la estatal de Washington.