El mercado de la Euroliga se está moviendo con los últimos movimientos entre los equipos de la parte alta y baja de la clasificación. Sin embargo, hay direcciones deportivas que ya miran al verano con ganas de reforzar su plantilla con fichajes importantes, como es el caso del Real Madrid y el Valencia Basket, atentos a un cupo clave a nivel nacional y a una de las mayores promesas de España.

El Real Madrid se plantea el fichaje de Segio de Larrea

Tal y como ha desvelado la Cadena SER, el Real Madrid estaría muy atento al futuro de Sergio De Larrea para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Según esta fuente, el club blanco contempla ofrecerle un contrato de tres años y estaría dispuesto a abonar su cláusula de salida, que ronda el millón de euros.

No obstante, los medios valencianos aseguran que De Larrea no saldrá del Valencia Basket y que forma parte de un proyecto de cantera del club, destacando que el joven jugador tiene contrato en vigor por dos temporadas más. Sin embargo, la existencia de la cláusula le da cierta libertad para poder salir, por lo que la operación sigue siendo factible si el Real Madrid decide activar la opción económica.

Jabari Paker como bombazo en el mercado ACB

El Joventut Badalona ha cerrado la cesión de Jabari Parker desde el Partizán de Belgrado hasta final de temporada, reforzando la plantilla de cara a la Final Four de la Basketball Champions League que se disputará en Badalona. El alero estadounidense, número dos del Draft NBA de 2014, llega con el objetivo de asumir el rol de alero tirador tras la marcha de Sam Dekker.

Aunque Jabari Parker inicia este nuevo capítulo como el fichaje estrella de las últimas semanas en la ACB, su paso por Serbia ha estado lleno de altibajos y su rendimiento no ha sido el esperado. La cesión se hace efectiva gracias a que existe una cláusula que permite su salida del Partizán, lo que facilita la operación y brinda al jugador la oportunidad de relanzar su carrera en la Liga Endesa bajo las órdenes de Dani Miret.

Amit Ebo, nuevo jugador del Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv ha reforzado su plantilla con el fichaje de Amit Ebo, procedente del Boulazac Basket Dordogne. El base ha promediado esta temporada un total de 11 puntos, 1,9 rebotes y 3,1 asistencias en 23 minutos por partido en Francia, con un 38,3 % en triples y un 79,2 % en tiros libres. Su salida deja al equipo francés debilitado en la dirección y obliga al Boulazac a buscar con urgencia un sustituto, mientras que Maccabi gana profundidad y versatilidad en el perímetro.