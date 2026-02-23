Tras la conquista de la Copa ACB por parte del Baskonia frente al Real Madrid Baloncesto, los equipos de la Liga Endesa disponen de varios días de descanso antes de retomar la competición doméstica. El Joventut Badalona aprovechará este parón para dar un paso al frente en el mercado y todo apunta a que regresará a la acción con un nuevo refuerzo en su roster. La incorporación llegaría para cubrir la vacante dejada por Sam Dekker y se trata de un fichaje de relumbrón, con experiencia previa en la competición, que aterrizaría en Badalona hasta final de temporada.

Joventut Badalona hará oficial la llegada de un nuevo ala-pívot

Jabari Parker es el elegido desde hace días por Jordi Martí y Dani Miret y las posturas entre todas las partes están completamente cerradas para oficializar su llegada a Badalona. A falta únicamente del anuncio por parte del KK Partizan y la Penya, el jugador estadounidense aterrizará con un contrato hasta final de temporada, llamado a asumir un papel relevante en el tramo decisivo del curso.

El ala-pívot, con pasado en el Barça Basket, lleva semanas fuera de la rotación de Joan Peñarroya en el KK Partizan. El jugador de Chicago desea regresar a España y ve como una gran oportunidad incorporarse al ASISA Joventut en este tramo final del curso 2025-26. En Barcelona reside su familia y el proyecto verdinegro le ofrece la posibilidad de asumir un papel protagonista desde el primer día.

La vía que cobra más fuerza a esta hora es una salida de Jabari Parker en forma de cesión rumbo al Joventut Badalona, ya que el Partizan pretendía alcanzar un acuerdo definitivo para su desvinculación, algo que por el momento no se ha concretado por su alto contrato firmado en verano de 2025.

El que fuera número dos del Draft de la NBA en 2014 ha firmado esta temporada 7,7 puntos y 2,5 rebotes de media en 19 encuentros de Euroliga con el conjunto serbio, aunque no disputa un partido oficial desde comienzos del mes de enero.

¿Jabari Parker debutará ante Coviran Granada?

El próximo compromiso de la Penya será el 8 de marzo frente al Coviran Granada en el Olímpic, un duelo en el que se espera que Jabari Parker pueda entrar ya en la rotación de Dani Miret. La recta decisiva del curso asoma en el calendario y los verdinegros afrontan un tramo clave en su pelea por meterse entre los ocho primeros y asegurar su presencia en los Playoffs de la Liga Endesa.

En el horizonte aparece además otra cita de alto voltaje: el 15 de marzo, también en el Olímpic, ante el Barça Basket, en un derbi que puede marcar el rumbo de los de Badalona en la clasificación y reencuentro ante antiguos compañeros de Parker.