El salario de la estrella de 41 años, actualmente, es de $52.6 millones, lo que hace una bolsa de $4 millones anuales casi irrisoria. Al mismo tiempo, James sabe que la próxima temporada sería su gira de despedida, lo que hace difícil para cualquier equipo de la liga hacer una alta inversión —incluso Los Angeles Lakers, que deberá ofrecer la mejor propuesta para él en la offseason.

Los derechos de imagen compensarían el bajo salario

Pero gracias a los derechos de imagen de las plataformas de streaming en una posible gira de despedida, el salario deberá ser el menor peso en la decisión del veterano. LeBron puede llegar a ganar algo entre $40 millones y $75 millones con su propia imagen, sin contar con los lucros de patrocinadores.

Este valor representa un pago incluso mayor que su salario actual hoy; sumado a un contrato mínimo de veterano, James podrá facturar hasta $80 millones con su gira de despedida, independientemente del uniforme que esté usando.

The Cavaliers are only able to offer LeBron James a minimum contract, per @WindhorstESPN



(Via @ESPNCleveland ) pic.twitter.com/EwoVerLCMt — NBACentral (@TheDunkCentral) February 18, 2026

¿A dónde va LeBron James?

Esta es una pregunta que la propia estrella de la NBA todavía no encontró respuesta; LeBron ni siquiera decidió si va, de hecho, a jugar una próxima temporada, pero si lo hace, ciertamente será su año de retiro.

El veterano está en su último año de contrato con los Lakers, lo que significa que se convertirá en agente libre irrestricto en la offseason y puede ir a donde quiera; Los Angeles y Cleveland ya declararon estar con las puertas abiertas, así como los Golden State Warriors.

Como el salario no deberá ser la principal cuestión, la decisión de LeBron James será pautada realmente en sus propios sentimientos, y cada destino tiene un peso diferente a ser considerado.

YEAR 23, STILL DOING IT 👑



LeBron James becomes the oldest player in NBA history to record a triple-double 🔥 pic.twitter.com/CFC0s6At0P — SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2026

Lakers: adios à altura de Hollywood

Si permanece en los Lakers, James tendrá todos los reflectores posibles en su gira de despedida, ya que el equipo es uno de los que más genera audiencia en la NBA. Sería, de hecho, un adiós a la altura de una estrella de Hollywood. Además, los Lakers son la franquicia donde pasó el mayor número de temporadas seguidas en su carrera de 23 años.

Si el destino elegido fuera los Warriors, lo que es menos probable, él y Stephen Curry formarán una de las mayores y más aterradoras duplas de baloncesto de todos los tiempos, lo que suena increíble para añadir a su currículum lleno de récords —además de los propios récords que alcanzarán juntos. La posibilidad de título no es de las mejores, pero ciertamente harán historia.

Cleveland: el destino más emocional

El destino más emocional y significativo, sin embargo, son los Cleveland Cavaliers. LeBron no solo inició su carrera profesional en Ohio, sino que también nació y creció en el Estado. Además, fueron los Cavs quienes abrieron las puertas de la NBA para él al seleccionarlo como la primera elección general en el Draft de 2003, cuando tenía solo 18 años.

Crazy but true: LeBron James is 14 games away from passing Robert Parish for the MOST games played in NBA history.



Insane…🤯 pic.twitter.com/b1C1SB8yxK — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) February 19, 2026

Existe mucha historia entre LeBron y los Cavaliers; fue el responsable del primer y único título de la franquicia hasta hoy, dedicándolo a la ciudad que lo trata como parte de sí. Además, hay una posibilidad real de título si James Harden y Donovan Mitchell son sus compañeros de plantel.

Pero por encima de todo, James sabe que, en Cleveland, siempre estará en casa. Y quizás ese sea el mayor peso en la decisión que necesita tomar.