El Olympiacos ha cerrado una temporada de ensueño proclamándose campeón de la Euroliga tras imponerse en la final al Real Madrid . Con el título ya en sus vitrinas, el conjunto griego no se detiene y se mueve con fuerza en el mercado de fichajes, decidido a reforzar su plantilla y mantener su dominio en Europa de cara a la próxima temporada con el fichaje del MVP.

Jean Montero se aleja de Valencia Basket y se acerca a Olympiacos

El futuro de Jean Montero parece alejarse definitivamente de Valencia Basket tras una temporada brillante que le ha permitido ser el MVP de los playoffs de la Euroliga. A sus 22 años, el base se ha consolidado como uno de los talentos emergentes del continente y ha llamado la atención de grandes clubes europeos como el Olympiacos. Pese al esfuerzo del conjunto valenciano por retenerlo con una mejora salarial considerable, el jugador habría optado por otra vía.

Tal y como ha avanzado el periodista Sergio Llebrés en Mundo Deportivo, Jean Montero no aceptará la oferta de renovación y su próximo destino será el Olympiacos, reciente campeón continental tras vencer al Real Madrid. El conjunto griego busca reforzar su plantilla con jugadores diferenciales, y la llegada del base dominicano encajaría en ese plan. Además, el acuerdo contemplaría una cláusula que le permitiría dar el salto a la NBA en el futuro, manteniendo abiertas sus aspiraciones.

Valencia Basket busca sustituto de Jean Montero

Sin embargo, el Valencia Basket ya se está moviendo en el mercado ante la posible salida del jugador, y uno de los nombres que ha ganado fuerza es el de TJ Shorts. El base, actualmente en Panathinaikos, no ha terminado de encajar en el equipo esta temporada en el esquema de Ataman, lo que abre la puerta a una salida.

Shorts ya demostró su nivel liderando a París Basketball la pasada campaña y destaca por su capacidad para generar juego, anotar y acelerar el ritmo, algo que encajaría con la identidad del Valencia Basket. La dirección deportiva estaría explorando su fichaje como relevo ante la más que probable salida de Montero.

Olympiacos cierra el curso como campeón de la Euroliga

El Olympiacos se ha proclamado campeón de la Euroliga tras imponerse al Real Madrid por 92-85, gracias a su capacidad para dominar los momentos decisivos y aprovechar la profundidad de su plantilla. Liderados por Evan Fournier, autor de 20 puntos, los griegos castigaron en transición, mejoraron su acierto exterior y dominaron acciones clave como el rebote ofensivo, lo que permitió al equipo remontar y cerrar el triunfo.