La temporada de Valencia Basket es difícilmente mejorable. Los taronjas alcanzaron toda una Final Four de la Euroliga. El éxito es responsabilidad de todos, pero a pocos se les escapa que el nivel de Jean Montero ha marcado la diferencia. Tras eliminar a un Panathinaikos convulso, con líos entre Giannakopoulos, Ataman, TJ Shorts, Nigel Hayes-Davis… llegan noticias desde el mercado de fichajes.

Valencia Basket quiere en el próximo mercado de fichajes a una estrella que tiró la puerta abajo en la Euroliga

Lo acontecido en el partido Euroliga entre Valencia Basket y Panathinaikos con TJ Shorts le abrió las puertas del mercado de fichajes de par en par. El jugador no ha encajado con Ergin Ataman desde el primer día y tiene muchos visos de salir. Acorde a las informaciones de Alessandro Luigi Maggi, la dirección deportiva taronja ya estaría en conversaciones con el integrante del equipo griego.

🚨 Valencia is in talks with TJ Shorts for next season.



Former Paris Basketball could to replace Jean Montero in Pedro Martinez roster. pic.twitter.com/Hu5G0VuT2T — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 21, 2026

A pesar de que la temporada de TJ Shorts en Panathinaikos no haya sido buena, con cierre dramático incluido en el descanso en el Roig Arena con las declaraciones de su míster, no es un jugador más. Si esta temporada Valencia Basket ha revolucionado la Euroliga con su juego, el pasado curso hizo lo propio Paris Basketball. No se puede entender el éxito parisino sin la figura del manejador americano. Además, con un estilo agresivo, vertical y dinámico como el valenciano.

¿Jean Montero por TJ Shorts?

Los cantos de sirena sobre Jean Montero no dejan de sucederse. Si por momentos Hapoel o Dubai BC parecían los mejor posicionados, llegó la NCAA y, ahora, Olympiacos. La estrella de Valencia Basket tiene muchos pretendientes, no es para menos. Muchos insiders ya dan su llegada a Grecia como muy probable. De ahí que TJ Shorts ‘suene’ a reemplazo.

A pesar de que las informaciones de mercado de fichajes circulen, la realidad es que el Valencia Basket tiene una Final Four de la Euroliga por delante. Por ello, tratar de vislumbrar lo que sucederá es complejo. Ganar el máximo título continental podría cambiar los planes de jugadores y dirección deportiva. En caso de retener a Jean Montero, tampoco sería descabellado acometer el refuerzo de TJ Shorts. Sustituir a un Omari Moore de más a menos o cambiar a Darius Thompson por un perfil de manejador más agresivo tampoco sería extraño.