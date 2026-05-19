El Valencia Basket lleva tiempo moviéndose en el mercado de la Euroliga con un proyecto cada vez más atractivo para jugadores de primer nivel. El crecimiento deportivo del equipo, sumado a su presencia en la Final Four y la estabilidad del club, hace que muchos quieran llegar, pero también que los que ya están, apuesten por quedarse y dar continuidad a una base sólida.

Brancou Badio asegura que seguirá en Valencia Basket

La afición del Valencia Basket ha recibido una gran noticia antes de la Final Four de la Euroliga. Brancou Badio ha dejado claro en una entrevista en el Diario AS que su compromiso con el club es total y que continuará en el equipo, sin prestar atención a posibles ofertas de cara al verano: “Estoy muy contento en Valencia y voy a seguir aquí”.

El jugador senegalés, que ha destacado el gran ambiente del vestuario y la excelente temporada del Valencia Basket, renovó recientemente su contrato hasta el verano de 2029. Sus números en la Euroliga (11,3 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias por partido) lo convierten en un jugador muy atractivo en el mercado, despertando el interés de varios clubes durante la temporada.

Los números que convierten a Brancou Badio en el MVP del Valencia Basket

Brancou Badio ha dado un salto enorme en su rendimiento hasta convertirse en un jugador total. El escolta taronja destaca tanto en ataque como en defensa, algo que quedó reflejado en el quinto partido de los playoffs de la Euroliga ante el Panathinaikos, donde firmó una actuación brillante con 20 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón. Además, fue clave frenando a Kendrick Nunn, uno de los grandes anotadores de la competición.

Su evolución no es casual, sino fruto del trabajo constante desde su llegada a España. Con el paso de los años ha mejorado su lectura de juego, su tiro exterior y su capacidad para decidir en momentos clave. Esta progresión le ha llevado a ser MVP de una jornada decisiva en la Euroliga y a consolidarse como uno de los referentes del Valencia Basket. Su crecimiento tampoco se entiende sin la figura de Pedro Martínez, entrenador clave en su carrera y quien apostó por él tras su etapa en el BAXI Manresa.

Los números de Brancou Badio ante el Real Madrid