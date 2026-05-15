Valencia Basket afronta unas semanas especialmente exigentes tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, con un calendario que puede marcar su tramo final de temporada en cuanto a los objetivos marcados a principios de curso. El equipo taronja se enfrenta a un momento clave de la competición, con la necesidad de mantener la regularidad en un contexto de máxima presión y con un exjugador que llega en gran momento y después de ser MVP.

Tryggvi Hlinason, MVP en la ACB ante el Real Madrid

El Bilbao Basket firmó una victoria de peso ante el Real Madrid (88-82) que le permite asentarse en puestos de playoff de la Liga Endesa, concretamente en el puesto octavo con un balance positivo de 17-14. En un partido muy exigente y con momentos de dominio visitante, el conjunto bilbaíno supo resistir con un protagonista claro: Tryggvi Hlinason.

El ex de Valencia Basket fue el amo y señor del juego interior durante todo el encuentro. El pívot islandés firmó una actuación descomunal con 22 puntos, 7 rebotes y 3 tapones, además de un impacto constante cerca del aro que volvió loca a la defensa madridista. En los minutos finales, dos mates suyos encendieron el pabellón y terminaron de inclinar la balanza para el Bilbao Basket, consolidando una de sus mejores actuaciones desde que llegó al club.

El paso de Tryggvi Hlinason desde Valencia Basket hasta el Bilbao Basket

Tryggvi Hlinason llegó a Valencia Basket en el verano de 2017 como una apuesta de futuro procedente del Thor Akureyri de Islandia. En su primera etapa en el conjunto taronja tuvo un papel secundario, con apariciones puntuales tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. Su físico y proyección llamaron la atención, pero no llegó a consolidarse como una pieza importante en la rotación.

Tras esa primera etapa, Valencia decidió cederlo al Monbus Obradoiro en la temporada 2018-19, donde comenzó su crecimiento real en la ACB con más minutos. A partir de ahí, su carrera fue ganando estabilidad en el baloncesto nacional, pasando posteriormente por Casademont Zaragoza, donde dio un salto notable en rendimiento y regularidad, hasta convertirse en jugador del Bilbao Basket, donde ya lleva tres campañas.

Números de Tryggvi Hlinason en la ACB