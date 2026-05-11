En medio de una serie marcada por la polémica arbitral y la enorme exigencia competitiva ante el Panathinaikos, Valencia Basket afronta un escenario delicado que podría condicionar seriamente sus opciones en la Euroliga. La posible baja de su principal referente defensivo, pendiente de evolución tras un duro golpe, abre un interrogante clave en una eliminatoria donde cada detalle está siendo determinante.

Braxton Key sufre una lesión nasal con Valencia Basket

Aparte de la derrota, una de las malas noticias para el Valencia Basket en el partido ante Baskonia fue la lesión de Braxton Key, que sufrió un fuerte golpe en la nariz tras un codazo accidental en una acción cerca del aro. El impacto le provocó una hemorragia que obligó a su retirada del partido y a su posterior traslado al hospital.

El club ha informado de que el jugador sufre una fractura nasal y queda pendiente de evolución de cara a su posible participación en el partido del miércoles ante Panathinaikos en la Euroliga. Tal y como ha informado Tribuna Deportiva, Braxton Key podría estar disponible para el quinto partido de la serie, y el jugador estadounidense no quiere perdérselo. Además, los servicios médicos intentarán que lleve una máscara protectora para resguardar la zona afectada.

Braxton Key, un factor defensivo clave en el Valencia Basket

El impacto de Braxton Key en el Valencia Basket se explica principalmente por su rendimiento defensivo. En los cuatro partidos ante Panathinaikos ha acumulado 4 robos, 3 tapones y una media cercana a 4 rebotes por encuentro, además de aportar en aspectos menos visibles como en las ayudas defensivas. Su capacidad para provocar pérdidas en el rival —destacando los 3 robos en el tercer partido— y su solidez cerca del aro le han convertido en una pieza clave para mantener la intensidad defensiva del equipo en los momentos más exigentes.

En ataque también ha tenido aportaciones importantes dentro de la serie, con 12 puntos en el primer y cuarto partido, y 11 en el tercero, manteniendo una producción constante pese a jugar minutos limitados. En total, ha promediado alrededor de 9-10 puntos por encuentro, sumando además rebote, defensa y energía, lo que explica su importancia dentro de la rotación del Valencia Basket.

Números de Braxton Key en la Euroliga con Valencia Basket