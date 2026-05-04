El Panathinaikos ha tomado ventaja en la eliminatoria tras imponerse en los dos primeros partidos frente al Valencia Basket, lo que le permite viajar a Grecia con la serie muy encarrilada. El próximo encuentro se disputará en un contexto de máxima tensión, con un ambiente previsiblemente muy caliente en Atenas, donde el conjunto valenciano estará obligado a reaccionar para mantenerse con vida en la competición. El fin de semana ha estado marcado por las sanciones de la competición a ambos clubes.

La sanción de la Euroliga al presidente del Panathinaikos

La Euroliga ha sancionado al Panathinaikos tras los incidentes ocurridos en el segundo partido de la serie en el Roig Arena. El castigo ha recaído especialmente sobre su presidente, Dimitris Giannakopoulos. El dirigente griego accedió a una zona restringida cercana a la mesa de anotadores para protestar decisiones arbitrales, incumpliendo las normas de acceso y generando una situación de tensión que podría haber derivado en un conflicto mayor. Además, la Euroliga ha tenido en cuenta que no era la primera vez que protagonizaba un episodio similar.

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🔥 Pedro Martínez, indignado con el presidente de @Paobcgr



😤 “¿Queda claro que les felicito por su victoria? El presidente es un impresentable, la @EuroLeague no debería permitirlo” pic.twitter.com/83jjhUDsJf — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) April 30, 2026

Como consecuencia, Dimitris Giannakopoulos ha sido castigado con tres partidos de suspensión sin poder acceder a pabellones, además de una multa de 10.000 euros. Esta sanción puede tener un impacto importante en el Panathinaikos, ya que el presidente podría perderse una hipotética Final Four si su equipo logra clasificarse.

Valencia Basket también recibe multa por parte de la Euroliga

Por su parte, el Valencia Basket también ha sido sancionado por la Euroliga por los incidentes ocurridos en su pabellón. En este caso, el castigo se debe al comportamiento de parte de la afición taronja, que lanzó objetos a la pista en varios momentos del encuentro, una acción tipificada como infracción en el reglamento disciplinario de la competición.

La Euroliga ha impuesto una multa económica de 5.000 euros al Valencia Basket. Aunque se trata de una sanción menor en comparación con otros casos, el organismo europeo insiste en la importancia de mantener el orden y la seguridad en los pabellones, responsabilizando a los clubes del comportamiento de sus aficionados para evitar situaciones que puedan alterar el desarrollo normal de los partidos.

Valencia Basket recurrirá la sanción de la Euroliga

El Valencia Basket recurrirá la sanción impuesta por la Euroliga al considerar que la multa no se ajusta a lo ocurrido durante el partido. El club defiende que el comportamiento de su afición fue adecuado y que los incidentes fueron aislados, además de estar influidos por la tensión del momento y por las actitudes de los jugadores del Panathinaikos, especialmente de su presidente.