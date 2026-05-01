El Valencia Basket sigue su periplo por estos playoffs de la Euroliga de infortunio en infortunio. Si el primer encuentro se selló con una jugada final no materilizada, la acción que le dio el triunfo a Panathinaikos en el segundo partido fue aún más cruel con los taronjas. Tras ello, muchas son las reflexiones.

La gran apuesta del Valencia Basket, su perdición en playoffs Euroliga

La proeza realizada por este Valencia Basket esta temporada fue plantarse como segundo de grupo en una de las temporadas más exigentes de la historia de la competición. Todo ello, sin perderle la cada a la Copa ACB y a la Liga Endesa, donde el rendimiento también ha sido excelso. El éxito es mayúsculo, pero el descalabro en estos playoffs Euroliga, al menos temporal, ha planteado preguntas.

Final

🍊0️⃣-2️⃣🍀



Se nos escapa un partido tremendo en la prórroga



🏆 P2 1/4 @EuroLeague

🟠 @valenciabasket 105

🟢 @Paobcgr 107

🤝 @movistar_es



El miércoles, en Atenas, seguiremos buscando prolongar nuestra maravillosa EuroLeague 🧡 pic.twitter.com/RwXNrpl0Cp — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 30, 2026

El Valencia Basket ha llegado hasta este escalafón gracias a su revolucionario estilo. El equipo de Pedro Martínez toma riesgos, lanza un volumen ingente de triples y juega a una velocidad endiablada. En temporada regular han arrasado, pero muchos se plantean si esta forma tan característica de jugar puede sostenerse en eliminatorias de este nivel. En este tipo de encuentros regalar sale caro y los errores en ataque afloran. Esta circunstancia hace que un estilo que funciona a pulsaciones tan altas esté en duda.

Panathinaikos enseña algunas costuras del equipo

El primer partido de estos playoffs Euroliga estuvo marcado por la polémica arbitral, el segundo por el lío respecto al presidente heleno, Giannakopoulos. Sin embargo, más allá del ruido con estos temas, la afición del Valencia Basket está sumida en un mar de dudas. La gran pregunta es si el estilo que tanto les ha dado podrá hacerse valer no solo en las eliminatorias europeas, sino también en Liga Endesa. La Copa ACB ya fue el germen de todo esto.

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Crónica, declas, fotos



🏆 P2 1/4 @EuroLeague

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Cas 👉 Gigante partido, pero dura derrota en el último segundo de la prórroga para el 0-2https://t.co/TBcM1xcJa9



Val 👉 Gegant partit, però dura derrota en l'últim… pic.twitter.com/nXXga6kHFL — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 30, 2026

En el segundo encuentro frente a Panathinaikos fue totalmente diferente al Game 1, pero sí que ambos estuvieron marcados por el estilo que profesan. En el primero, el Valencia Basket pagó el pato del desacierto. Un primer duelo con nerviosismo complicó la eficiencia que tanto necesitan con ese volumen de tiro. En el segundo choque de estos playoffs Euroliga, al contrario. La efectividad fue la nota positiva, pero sí que es cierto que los taronjas concedieron triples muy liberados a su rival. Algo, por otra parte, normal dentro de un paradigma tan deslabazado a nivel ofensivo.