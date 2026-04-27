La eliminatoria entre Valencia Basket y Panathinaikos se presenta como un cruce de máxima igualdad en los playoffs de la Euroliga. El conjunto taronja afronta una serie histórica, regresando a estas rondas más de una década después, pero lo hace ante un rival en gran momento de forma y que cuenta con una de las mejores plantillas de la competición. No obstante, hay claves que los de Pedro Martínez pueden agarrarse para ser optimistas.

El rebote ofensivo y su papel en la serie de Euroliga entre Valencia Basket y Panathinaikos

El rebote ofensivo puede ser un factor diferencial para Valencia Basket en la eliminatoria ante Panathinaikos. El conjunto de Pedro Martínez ha construido buena parte de su identidad esta temporada generando segundas oportunidades, algo clave en partidos de ritmo alto o cuando el acierto exterior baja. En una serie de playoff, capturar rebotes en ataque no solo suma puntos fáciles, sino que también desgasta física y mentalmente al rival, obligándole a defender más tiempo del previsto.

Además, los datos refuerzan esta ventaja potencial: Panathinaikos ha mostrado debilidades en el rebote defensivo durante la temporada, situándose por debajo de la media en este apartado. Esto abre una ventana para que Valencia Basket castigue el aro rival con insistencia, especialmente con jugadores interiores especialistas en este sentido como Matt Costello o Neal Sako.

El perímetro: un factor favorable a Valencia Basket

El tiro de tres es otra de las grandes bazas ofensivas de Valencia Basket. El conjunto taronja es uno de los equipos que más recurre al lanzamiento exterior en toda la Euroliga, con cerca del 47% de sus tiros provenientes del triple, lo que le sitúa entre los más insistentes del continente en este recurso.

Además, el contexto del rival refuerza esta clave. Panathinaikos permite un alto volumen de triples a sus oponentes, algo que puede convertirse en un problema si Valencia Basket encuentra ritmo y acierto. En eliminatorias igualadas, una racha desde el perímetro puede romper partidos.

Los detalles individuales ponen a Panathinaikos como favorito en la Euroliga

La capacidad individual de los jugadores de Panathinaikos es una de las grandes amenazas de la eliminatoria, si no la más determinante. El conjunto griego cuenta con una de las tres mejores plantillas de la Euroliga por talento y profundidad, con múltiples focos ofensivos capaces de decidir partidos. Jugadores como Kendrick Nunn (19 puntos de media) o Jerian Grant destacan en situaciones de uno contra uno, con capacidad para generar puntos sin necesidad de sistemas.

Además, el momento de forma de varios nombres clave eleva todavía más el techo del equipo. Juancho Hernangómez y Cedi Osman llegan en una racha de acierto muy alta, con porcentajes efectivos de tiro por encima del 70% en las últimas jornadas, mientras que secundarios como Rogkavopoulos han aportado desde el banquillo. Si varios de estos jugadores entran en ritmo al mismo tiempo, el ataque de Panathinaikos se vuelve extremadamente difícil de contener, obligando a Valencia Basket a un nivel defensivo casi perfecto para competir la serie.

Las bajas de Valencia Basket y Panathinaikos

Las bajas pueden tener un impacto importante en la serie, especialmente en el caso de Panathinaikos. La ausencia de Kostas Sloukas supone perder a uno de los cerebros del equipo: un base con más de 5 asistencias por partido, experiencia en múltiples Final Four y capacidad para gestionar finales apretados. Sin él, el conjunto griego pierde dirección, control del ritmo y una pieza clave en la toma de decisiones.

En el lado de Valencia Basket, la situación es algo más favorable en cuanto a disponibilidad, pero no exenta de dudas. Jugadores importantes de la rotación como Pradilla u Omari Moore llegan entre algodones, lo que puede afectar a la profundidad y a la gestión del banquillo de Pedro Martínez.

Histórico entre Valencia Basket y Panathinaikos

El duelo entre Valencia Basket y Panathinaikos presenta, además, un componente histórico interesante, con un balance relativamente equilibrado en sus enfrentamientos europeos (8-6 favorable a los taronja). Sin embargo, más allá de los precedentes, la eliminatoria tiene un significado especial para el conjunto valenciano, que regresa al playoff de la Euroliga más de 15 años después de su única experiencia previa en 2011.