Barça Basket llega a los playoffs tras un golpe duro en su último partido de ACB contra Valencia Basket, dejando sensaciones muy negativas tanto en el juego como en la actitud competitiva. El equipo azulgrana se mostró incómodo, sin fluidez y lejos de su mejor versión, mientras al Valencia Basket se le vio muy cómodo y encontrando duplas letales para los de Xavi Pascual.

Valencia Basket gana al Barça Basket con Cárdenas y De Larrea

Álvaro Cárdenas sigue dando pasos firmes en su inicio con Valencia Basket, dejando muy buenas sensaciones en sus primeros minutos en pista. En su tercer partido, disputado en el Palau ante todo un Barça Basket, el base granadino firmó 9 puntos, con un impecable 2/2 en triples, además de repartir 3 asistencias en apenas 13 minutos.

Su actuación reflejó personalidad y atrevimiento, sin esconderse en un escenario exigente y aprovechando cada oportunidad para sumar en ataque. Además, fue especialmente destacable su conexión en pista con Sergio De Larrea, con quien compartió minutos muy productivos. La dupla de jóvenes bases aportó ritmo, dinamismo y creatividad al juego ofensivo del conjunto taronja.

Los rivales de Barça Basket y Valencia Basket en los playoffs ACB

Valencia Basket afrontará los playoffs como segundo clasificado tras su contundente victoria en el Palau por 77-102, lo que le permite medirse a Bilbao Basket en cuartos de final con ventaja de campo. El conjunto taronja parte como claro favorito en la eliminatoria, no solo por su balance de 25-9 en liga, sino por el nivel mostrado durante toda la temporada, incluyendo su presencia en la Final Four de Euroliga.

Por su parte, Barça Basket llega en una situación muy preocupante tras ser arrollado en casa por los valencianos. El equipo azulgrana mostró una imagen muy débil, sin acierto exterior (sin triples durante gran parte del partido), con numerosas pérdidas y sin capacidad de reacción. Los azulgranas se enfrentarán en cuartos al UCAM Murcia, en una eliminatoria en la que deberán mejorar mucho su nivel si quieren competir.

Los tres primeros partidos de Álvaro Cárdenas en Valencia Basket