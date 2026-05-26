Valencia Basket viene demostrando ser un conjunto más que asentado en la máxima competición europea. A pesar de que la Final Four fuera ya de por sí un premio, la eliminación fue dolorosa. Ahora, toca volver a la realidad de Liga Endesa ACB contra un Casademont Zaragoza que no dará el brazo a torcer.

Valencia Basket ante su último tren al top 4 ACB

No tiene que ser fácil para Valencia Basket verse, aunque sea coyunturalmente, en quinta posición. El aplazamiento de partidos dibuja una circunstancia que, si bien es contextual, no se puede dar la victoria por descontada. Actualmente, los taronjas tienen 22 victorias, a una de Barça y Baskonia que tienen un partido más y a dos de UCAM Murcia que tiene dos más. Los de la capital del Turia dependen de sí mismos para ser segundos.

🏀 𝙂𝘼𝙈𝙀𝘿𝘼𝙔



Volvemos a la Liga Endesa. Es noche de partido en Zaragoza. ¡Vamos! 💪



🏆 J31 #LigaEndesa

✈️🆚 @casademontbz

⌚ Martes, 21:15h

📺 @DAZN_ES

🤝 Kerzo pic.twitter.com/3euM32pJLB — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 26, 2026

En este tipo de circunstancias, muchas veces los equipos de la zona noble de Liga Endesa cuentan el encuentro por victoria. Sin embargo, Valencia Basket se mide a un Casademont Zaragoza que se juega verdaderamente la vida en ACB. Los de Pedro Martínez además tienen duelo directo contra el Barça Basket con Baskonia midiéndose con el Real Madrid, por lo que el partido en tierras mañas es crucial.

Pedro Martínez tendrá que lidiar con muchas dificultades en Liga Endesa

El encuentro de Liga Endesa ACB está lejos de ser sencillo para Valencia Basket. Casademont Zaragoza está ante su última bala para permanecer en la máxima competición nacional. Los maños están a un partido de Gran Canaria y Andorra, pero con una jornada menos. Además, acaban de cambiar de técnico, lo que puede generar una reacción. Al margen de los propios retos que el duelo plantea, también hay circunstancias ajenas al juego.

Olympiacos Piraeus will pay a buyout to Valencia.



500k € buyout.



3 years contract.



7 offers has been made to Jean Montero. He accepts Olympiacos. https://t.co/0iOI9REzpo pic.twitter.com/q145C2L4sQ — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 24, 2026

Pedro Martínez tendrá que gestionar esta recta final previa a los playoffs ACB con mucho ruido más allá del baloncesto. Mientras el cuadro se juega las primeras plazas de Liga Endesa, los rumores de un barato adiós de Jean Montero no dejan de sucederse. Además, también tendrá que recomponer al equipo tras el doloroso ‘palo’ de quedarse fuera de la final de la Euroliga. Sin duda, Valencia Basket tiene un choque mucho más complejo de disputar de lo que la clasificación marca.