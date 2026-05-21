La Final Four de la Euroliga de baloncesto representa el momento decisivo de la temporada, donde los cuatro mejores equipos del continente se juegan el título. Más allá del prestigio deportivo y la posibilidad de levantar el trofeo, alcanzar estas semifinales supone un impulso clave para los clubes en cuanto la parte financiera.

Los objetivos económicos de Valencia Basket y Real Madrid en la Euroliga

Valencia Basket y Real Madrid afrontan la Final Four de la Euroliga de baloncesto no solo con el objetivo deportivo, sino también con un importante incentivo económico. El sistema de premios del torneo reparte alrededor de 15 millones de euros entre los equipos según su clasificación final, lo que significa que cada victoria tiene un impacto directo en las cuentas del club. Solo por alcanzar la final, ambos equipos aseguran una cantidad superior a los 2 millones de euros: el subcampeón se lleva unos 2,1 millones, mientras que el campeón alcanza los 2,4 millones, la cifra más alta del reparto.

Incluso en el peor escenario dentro de la Final Four, las cifras siguen siendo relevantes. El equipo que pierda en semifinales puede ingresar entre 1,5 y 1,8 millones de euros, dependiendo de su posición en la fase regular. Estas cantidades representan solo una parte del presupuesto total de los clubes: el Real Madrid maneja cerca de 19 millones de euros por temporada, mientras que el Valencia Basket ronda los 9,5 millones.

¿Cuánto ganaron Barça Basket y Baskonia con la Euroliga?

En el caso del resto de equipos españoles en la Euroliga, el Barça Basket logró ingresar aproximadamente 675.000 euros tras finalizar en novena posición y caer en el Play-In. Aunque no alcanzó las rondas decisivas, su clasificación le permitió entrar dentro del grupo de los 16 equipos que reciben premio económico.

Por el contrario, Baskonia no obtuvo ingresos adicionales, ya que terminó en el puesto 18 y quedó fuera del reparto económico. En la Euroliga, solo los 16 primeros clasificados reciben premio, por lo que los equipos que quedan en las últimas posiciones se marchan sin compensación económica, lo que evidencia la gran diferencia que supone, incluso a nivel financiero, competir por entrar en la zona media-alta de la tabla.