El Real Madrid afronta la Final Four con la intención de imponer un plan basado en la solidez defensiva y el control del ritmo para frenar el juego dinámico del Valencia Basket. El objetivo principal será minimizar los desajustes en la pintura, proteger el rebote y obligar al rival a ataques más largos y menos cómodos, una táctica que Scariolo deberá conseguir con bajas muy sensibles en el juego interior y que complica cualquier plan.

Scariolo le da las llaves ante el Valencia Basket

Las bajas en la pintura dejan a Usman Garuba como único pívot natural disponible para el Real Madrid, tras las lesiones de Edy Tavares y Alex Len. Esa ausencia obliga a que todo el peso interior recaiga sobre él en la Final Four, algo que cambia por completo el escenario táctico del equipo. Sergio Scariolo lo ha resumido con claridad ante los medios de comunicación: “Garuba era antes un plan B de muchísimo nivel, ahora es el A y sin red”.

Este contexto convierte cada minuto de Garuba en un examen de resistencia física y mental ante un equipo como el Valencia Basket, que castiga los desajustes defensivos en la pintura. El propio Scariolo ha insistido en que el reto para el interior español no es cambiar su forma de jugar, sino mantener su impacto durante más tiempo, asumiendo una carga que antes compartía con Tavares y Len.

Los planes de Scariolo contra Valencia Basket sin Garuba

Ante la ausencia de pívots como Edy Tavares y Alex Len, el plan de Sergio Scariolo pasa por reajustar el juego interior con soluciones más colectivas. Una de las ideas es utilizar quintetos más bajos, algo que ya le ha funcionado al Real Madrid ante el Valencia Basket. También se contempla que aleros y ala-pívots carguen más el rebote, convirtiendo esa faceta en una responsabilidad compartida.

Otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es acelerar el ritmo del partido para reducir la exposición en estático bajo el aro, buscando ataques más rápidos y posesiones cortas. Además, Scariolo podría reforzar la defensa zonal en ciertos momentos para proteger la pintura y evitar que la ausencia de un “cinco” dominante se note tanto en el uno contra uno. Todo ello apunta a un planteamiento en el que tenga más peso el esfuerzo colectivo que el individual.