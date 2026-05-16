El Real Madrid Baloncesto encara el tramo final de la temporada en la pugna por hacerse con el título de Liga Endesa y el de Euroliga. A los de Sergio Scariolo les quedan tres encuentros de ACB, uno previo a la Final Four europea, contra Joventut de Badalona, y dos antes de los playoffs de liga nacional.

¿Dar minutos en el Real Madrid Baloncesto? ¿A quién?

Una plaga de lesiones asola al Real Madrid Baloncesto. Con ello, la rotación madrileña es motivo de debate. El balance entre descanso y no perder rodaje suele acaparar las noticias de la entidad. Está claro que estos partidos intrascendentes de Liga Endesa han de disputarlos con un alto volumen de jugadores poco habituales. Sin embargo, es difícil acertar con quién.

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La rotación interior es uno de los temas más abordados. A pesar de que en condiciones normales Trey Lyles debiera tener descanso, es uno de los jugadores en los que se está invirtiendo tiempo. Su nuevo rol de 5 derivado de las bajas necesita adaptación. Los encuentros de Liga Endesa están sirviendo para darle rodaje ahí y que el equipo se acomode a su presencia como center.

La Liga Endesa ACB como territorio de pruebas, la siguiente: Joventut de Badalona

Con la primera plaza en Liga Endesa ya resuelta, también puede ser buen momento para que el Real Madrid Baloncesto examine qué necesita y qué no este verano. En este sentido, los minutos de Kramer, con su continuidad en entredicho, extrañan. Algo menos los de Almansa, que aunque parece con pie y medio fuera, Garuba tiene molestias y es su único recambio natural. Eso sí, muchos reclaman en escena a los canteranos de este Real Madrid Baloncesto.

Real Madrid-Burgos: comienza la Final a 6 de la Liga U. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 16, 2026

Los minutos de las piezas sobre las que suenan cantos de sirena chirrían. Más si cabe, con talentos como Egor Amosov o Gunnar Grinvalds demostrando su nivel. Es cierto que frente a Joventut de Badalona es complicado que estén, ya que se encontrarán tratando de alzar el título de campeón U22 en la final a seis. De igual manera sucederá este fin de semana con Almansa.

A pesar de que parece que Omer Yurtseven acabará llegando al Real Madrid Baloncesto, también podría ser interesante, no en esta jornada de ACB, probar a un Ilia Frolov que viene pisando fuerte. El center viene brillando en cantera y los minutos en un primer equipo en cuadro podría alejarle de un posible movimiento a la NCAA.