Tras tocar el cielo con el pase a la Final Four Euroliga, las dificultades llegan para el Real Madrid Baloncesto. Todo parecía que el equipo acabaría llegando al tramo final de campaña sin mayores problemas en la enfermería. Sin embargo, Tavares fue el primero, pero no el único. La Liga Endesa ACB, además, pone problemas añadidos.

El Real Madrid Baloncesto afronta una dura realidad en Liga Endesa ACB

Mucho se había hablado de la rotación en estos partidos intrascendentes a nivel clasificatorio de Liga Endesa. Tras lo sucedido con Alex Len en el encuentro frente a Río Breogán de ACB, más. El ucraniano se fracturó el pie y parece que su temporada ha fianlizado. El Real Madrid Baloncesto tiene una Final Four europea a la vuelta de la esquina, pero antes dos partidos y muchas dudas.

Esperad, que las noticias aún pueden ir a peor. Sentaos que os cuento



❌ Tavares no solo se pierde la F4 sino lo que resta de curso



👎 Len, baja confirmada para la F4 y duda para playoffs ACB



¿Fichar? En Euroliga ya expiró el plazo para inscribir jugadores, en ACB aún se puede https://t.co/milc6aB1CD — Víctor Colmenarejo (@karusito83) May 12, 2026

La semana en Liga Endesa ya traía polémica con las rotaciones en el spotlight gracias al Valencia Basket. El Real Madrid Baloncesto juega el día 14 de mayo frente a Bilbao Basket y el 19 contra Joventut. Todo ello, sin dos de sus pívots. Los blancos están en cuadro y Usman Garuba y Trey Lyles tendrán que ocupar las posiciones de primer y segundo center. Tras los recientes infortunios, preocupa que la carga en ACB pueda derivar en un problema extra.

Usman Garuba, Trey Lyles e Izan Almansa

El juego interior del Real Madrid Baloncesto para lo que resta de temporada será Usman Garuba, Trey Lyles e Izan Almansa, pero habrá que ver si no utiliza algún canterano para rebajar su carga. Sergio Scariolo está contra las cuerdas en este sentido y por mucho excel que utilice, tiene los jugadores que tiene. Lo último que necesita es que otra pieza más caiga. Todo ello, después de que la serie contra el Hapoel dejara molestias en el de Azuqueca de Henares. Habrá que ver qué sucede en Liga Endesa ACB.

Edy Tavares, dañado en la rodilla, posiblemente no vuelva a jugar esta temporada.



Alex Len, con una rotura en la planta del pie, se pierde lo que queda de curso.



Usman Garuba anda bastante fastidiado con la mano tras lesionarse en Bulgaria ante el Hapoel.



Así está el juego… — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) May 13, 2026

Los dos partidos de Liga Endesa son críticos justo antes de la Final Four, incluso sin nada en juego, difícilmente se puede dar descanso a los pívots actualmente sanos. Otra de las circunstancias que preocupan son los dolores de Usman Garuba en su mano. Habrá que ver la gestión en los dos encuentros de ACB, pero parecen una oportunidad de oro para Izan Almansa, en plena polémica por su adiós, e incluso algún canterano.