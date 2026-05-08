La actualidad del Real Madrid Baloncesto trae buenas nuevas para la entidad. De nuevo Sergio Scariolo volvió a demostrar que su temporada al frente del equipo viene marcada por la regularidad en la victoria. A pesar de ciertos batacazos en días D, la realidad es que alcanzar una final de Copa ACB, ser líder de la Liga Endesa y colarse en una Final Four de la Euroliga está al alcance de pocos.

El pase del Real Madrid Baloncesto a la Final Four de la Euroliga de la mano de un peso pesado

El éxito del Real Madrid Baloncesto en los últimos años se ha sustentado en una base de jugadores verdaderamente competitivos. En este sentido, a día de hoy, varios de ellos siguen dando el do de pecho. El partido frente a Hapoel Tel Aviv volvió a ser un ejemplo de la capacidad de liderazgo de Facu Campazzo. Muchos fueron sus críticos este curso, pero él ha demostrado ser capaz de meter al equipo en toda una Final Four Euroliga, incluso sin Edy Tavares como escudero.

Facu Campazzo volvió a erigirse líder indiscutible del Real Madrid Baloncesto. La serie en general de playoffs frente a Hapoel Tel Aviv es un ejemplo de liderazgo deportivo. En el encuentro que les ha dado el pase a la Final Four Euroliga dejó 11 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes, pero sobre todo un dominio de los tiempos de partido excelso. De hecho, solo Jean Montero y Williams-Goss han generado más puntos en esta fase eliminatoria.

Las redes se calientan tras la eliminación de Hapoel Tel Aviv: Edy Tavares pasa facturas

El protagonista sobre la pista fue Facu Campazzo, pero en redes Edy Tavares captó muchas miradas. El caboverdiano se ha perdido por lesión la serie. Sin embargo, su ausencia no le ha impedido llevarse la atención. El pívot del Real Madrid Baloncesto arremetió contra Ofer Yannay, presidente de Hapoel Tel Aviv, tras la victoria. El center le recordó varias de sus ‘salidas de tono’ de los últimos días. Al presidente israelí se le vio en los últimos encuentros con una bufanda con el escudo de Valencia, leyendo durante el choque o subiendo a redes el ‘fallido’ checkout de los blancos tras perder el Game 3.

Bufandas,

lector, 📚

paparazzi…📸📸



¡Ahora disfrázate de agencia de viajes y te vas para tu casa! 🍈 — Edy Tavares (@waltertavares22) May 7, 2026

El mandatario de Hapoel Tel Aviv, como era de esperar, no dejó sin respuesta al jugador del Real Madrid Baloncesto. Ofer Yannay aprovechó la coyuntura para lanzarle el dardo envenenado de vuelta, recordándole que su equipo había alcanzado la Final Four de la Euroliga sin él: “deberías preocuparte más por el hecho de que el equipo jugó mejor sin ti…”.