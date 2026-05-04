La rumorología en el ecosistema de la Euroliga atraviesa su punto más caliente con la llegada del mes de mayo, en plena antesala de la Final Four de Atenas y con las competiciones domésticas europeas entrando en su tramo decisivo con los Playoffs por el título muy cerca. En paralelo, todos los clubes aceleran sus movimientos de mercado con la vista puesta en la próxima temporada.

Base de Hapoel en la agenda de Real Madrid

En ese contexto, el Real Madrid trabaja en la búsqueda de una pieza para reforzar su línea exterior y sumar profundidad al roster dirigido por Sergio Scariolo. Según informa desde Israel Arel Ginsber, ha surgido un nombre inesperado que ha irrumpido en la agenda blanca para ese posible refuerzo de backcourt.

La opción del Real Madrid pasa por varias alternativas, ya que la posibilidad de Nadir Hifi se presenta como compleja, teniendo en cuenta que el escolta francés mantiene como prioridad su objetivo de dar el salto a la NBA. En ese escenario aparece con fuerza el nombre de Chris Jones, actual jugador de Hapoel Tel Aviv y ex de Valencia Basket entre 2022 y 2025. El base de Garland (Texas) se encuentra precisamente en la serie de cuartos de final ante el conjunto blanco, donde está firmando una media de 24 minutos por partido, con 10 y 14 puntos en los dos primeros encuentros de la eliminatoria.

El rumor resulta llamativo, especialmente porque Chris Jones es un jugador claramente más orientado al puesto de base, mientras que en las oficinas del Real Madrid Baloncesto el foco estaría puesto en un escolta anotador, con capacidad de tiro exterior y creación ofensiva. Con la continuidad de Campazzo y Feliz prácticamente encaminada dentro de la rotación exterior, la incorporación de un perfil como el del estadounidense de Hapoel Tel Aviv pierde encaje dentro de las prioridades del club blanco.

En la presente Euroliga, Jones está firmando unos promedios de 10 puntos, 2 rebotes y 4,3 asistencias, cifras que refuerzan su rol de director de juego más que de finalizador, lo que añade dudas sobre su idoneidad dentro del plan de fichajes madridista.

Fenerbahce y Estrella Roja también monitorizan a Chris Jones

El Real Madrid no sería el único club de Euroliga atento a Chris Jones, ya que su nombre también estaría en la agenda de otros grandes del continente. Entre ellos aparece el Fenerbahce dirigido por Jasikevicius, además del Estrella Roja, donde se espera una profunda remodelación de la plantilla de cara al verano.

El conjunto de Belgrado afronta, como cada mercado estival, un posible escenario de cambios importantes, y tanto el club serbio como el equipo turco tendrían al base estadounidense del Hapoel Tel Aviv como una de sus opciones de cara a la temporada 2026-27.