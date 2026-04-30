El Real Madrid se llevó el primer partido de la serie de cuartos de final contra Hapoel Tel Aviv, en un duelo muy disputado que terminó con un marcador ajustado y tensión hasta el final. Aunque durante gran parte del encuentro el conjunto de Scarioo fue superior y llegó a dominar con claridad, el choque acabó igualándose en los últimos minutos por culpa de las desconexiones de los madridistas. A pesar del triunfo blanco, el choque no estuvo exento de polémica, con una rajada de Itoudis a la prensa.

Las quejas de Itoudis contra los árbitros ante el Real Madrid

Dimitris Itoudis terminó especialmente enfadado tras la derrota del Hapoel Tel Aviv ante el Real Madrid. El entrenador griego mostró su disconformidad con los árbitros durante todo el partido y acabó expulsado en el último cuarto tras recibir dos técnicas. La queja principal del técnico fue la diferencia en los tiros libres entre ambos equipos. En rueda de prensa fue muy directo con el dato: “Primer partido en Botevgrad, segundo partido de la temporada regular aquí en Madrid, y primer partido de playoffs, los tiros libres fueron 35 a 64 para el Real Madrid… son 35 a 64 en tres partidos. 35 para el Hapoel Tel Aviv, 64 para el Real Madrid”.

Itoudis insistió en que no se trataba de una impresión, sino de “hechos”, aunque su protesta llega después de un partido en el que su equipo lanzó 14 tiros libres por 20 del Real Madrid. Su expulsión llegó tras protestar una falta no señalada: primero recibió una técnica en el primer cuarto (3:27) y la segunda ya en el último periodo, lo que lo mandó directamente al vestuario.

Scariolo responde con autocrítica y evita el debate eterno con el Real Madrid

En la rueda de prensa posterior al partido, Sergio Scariolo puso el foco más en las desconexiones del Real Madrid que en los árbitros. El equipo blanco llegó a dominar con ventajas de hasta 20 puntos, pero perdió control y concentración en el tramo final, lo que permitió al Hapoel volver al partido con parciales rápidos y varios triples en los últimos minutos.

El propio Scariolo hizo autocrítica por un último cuarto caótico en el que el Real Madrid llegó a ver reducida su ventaja de forma peligrosa. Sobre las quejas de Itoudis en torno a los tiros libres, el técnico italiano evitó la polémica y centró su mensaje en el estilo de juego de su equipo, no cayendo en un debate que suele repetirse cuando el conjunto blanco alcanza estas rondas de la Euroliga y que sirven para presionar a los árbitros de cara a próximos enfrentamientos.

La preocupación del Real Madrid: la rodilla de Tavares

La gran alarma del Real Madrid en su estreno de cuartos de final fue la lesión de Walter Tavares, que solo pudo disputar 2:47 minutos antes de retirarse con molestias en la rodilla izquierda. El pívot caboverdiano abandonó la pista visiblemente dolorido y no volvió a jugar, dejando al equipo sin su principal referencia defensiva en la pintura. Su ausencia obligó a Scariolo a reorganizar el juego interior con Garuba y Alex Len.