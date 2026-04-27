Los rumores de fichajes en la Euroliga se disparan en este tramo final de la temporada 2025-26, pero no todos terminarán convirtiéndose en realidad durante el verano. El Real Madrid no afronta un mercado especialmente agitado, aunque sí tenía varios nombres subrayados en rojo como posibles incorporaciones… y uno de ellos acaba de caerse de la lista.

Jaylen Hoard ya no es opción

Varios clubes de la Euroliga habían puesto el foco en Jaylen Hoard, internacional francés de 27 años que se ha consolidado como una pieza clave del Maccabi Tel Aviv. Sin embargo, su impacto va más allá de las sensaciones: es el único jugador esta temporada que ha sido titular en todos los partidos de la competición (35 de 35) y, además, lidera al equipo en minutos disputados.

Formado en el INSEP de París desde 2015, optó por dar el salto a la NCAA, donde disputó la temporada 2018-19 con Wake Forest. Tras no ser elegido en el draft, llegó a jugar 42 partidos en la NBA con Oklahoma City Thunder y Portland Trail Blazers. Sin embargo, ha sido en Tel Aviv —primero en Hapoel y después en Maccabi Tel Aviv— donde ha terminado de consolidarse y hacerse un nombre en la Euroliga.

Seguido como futuro fichaje por varios proyectos Euroliga, Hoard ha decidido renovar con Maccabi Tel Aviv por tres años más. “Estoy muy ilusionado por seguir mi camino con el Maccabi Tel Aviv durante tres temporadas más. Desde que llegué, la experiencia ha sido increíble, y mi objetivo es continuar creciendo día a día, evolucionar como jugador y ayudar al equipo a conquistar tanto la Liga de Israel como la Euroliga. Quiero dar las gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los propietarios y a la directiva por la confianza y el respaldo, y, por supuesto, a toda la afición del Maccabi por su apoyo constante.”

Real Madrid se queda sin posible fichaje

Jaylen Hoard era uno de los nombres que manejaban las oficinas del Real Madrid para dar más profundidad al proyecto de Sergio Scariolo. Sin embargo, el francés seguirá en Maccabi Tel Aviv, donde apunta a convertirse en una de las piezas centrales del sistema de Oded Kattash.

El ala-pívot ha firmado una sólida campaña en Euroliga, con promedios de 11,7 puntos, 7 rebotes y 1,3 asistencias por partido, además de situarse entre los jugadores más eficientes del torneo con una valoración media de 16.