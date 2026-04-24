El partido que le brinda la jornada 28 de Liga Endesa ACB al aficionado no es un encuentro más. El líder indiscutible de la competición, el Real Madrid Baloncesto, se mide al segundo clasificado y aspirante al título, el Valencia Basket. El choque genera mucha expectación, pero también plantea muchas dudas.

El Real Madrid Baloncesto tendrá que elegir: Liga Endesa ACB o Euroliga

El partido de Liga Endesa ACB que tiene delante el Real Madrid Baloncesto es de esos que se denominan ‘de valor doble’. El encuentro no solo es un +1 en el casillero blanco, sino que también es un -1 en el del Valencia Basket, su férreo competidor. En condiciones normales, la mente no estaría puesta en ningún otro sitio, pero aquí la Euroliga está a la vuelta de la esquina.

🔥 Llega una de las jornadas de la temporada:



➡️ Los 6 primeros de la #LigaEndesa midiéndose entre sí

➡️ Puestos de #PlayoffLigaEndesa en juego

➡️ Mucho en juego por abajo



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Los jugadores del Real Madrid Baloncesto han tenido esta semana de descanso por haberse ahorrado el play-in. No obstante, el fin de semana no perdona y la Liga Endesa ACB les enfrenta a uno de los equipos más exigentes en lo físico de la competición, el Valencia Basket. A pesar de que los taronjas afronten el duelo con la misma predisposición, Hapoel Tel Aviv, el rival blanco, desplazó su encuentro de competición nacional al viernes. Con ello, llegarán más frescos al primer duelo. Por ello, el excel está en boca de todos.

La gestión de Sergio Scariolo frente al Valencia Basket

Habrá que ver cómo gestiona Sergio Scariolo la rotación del Real Madrid Baloncesto. Por un lado, el Valencia Basket se encuentra en la misma encrucijada. Sin embargo, las rotaciones cortas en el equipo de Pedro Martínez ya son habituales. Además, es el último tren taronja a alcanzar la primera posición de Liga Endesa ACB. Las 3 victorias que llevan de margen los madridistas también son argumento a favor de que el italiano reparta minutos.

Sergio Scariolo habló sobre el tema del reparto de minutos del Real Madrid Baloncesto y sacó pecho por su gestión: “No recuerdo una temporada con tan pocos problemas musculares. Estamos donde queríamos”. El equipo ha llegado al tramo final con buena salud y bien posicionado para optar al metal. Seguramente, frente al Valencia Basket no será distinto, como el propio entrenador comentó: “Obviamente, hay momentos en los que no se puede, pero trato de ser muy fiel a las indicaciones“.